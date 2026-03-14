陳天仁再婚日YTR認「還沒離婚就認識」　撇懷孕鬆口二胎計畫

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁與日本YouTuber河村一樹，13日透過社群發文驚喜公開婚訊，隨後更宣布共同經營YouTube頻道，今（14）日小倆口在頻道上傳第一支影片，大方回答有關台日婚姻的10大QA。影片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲河村一樹、陳天仁分享相識過程。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

影片中，陳天仁回憶，她和河村一樹初次見面，要追溯到她還沒離婚的時候，當時在一場有男星夢多的飯局上，一樹熱情地自我介紹，讓她留下「哇，這個男生好帥喔」的印象。一樹也坦言，第一眼就覺得女方很漂亮，但礙於當時她身旁有伴侶，因此雙方連名字和聯絡方式都沒留下。直到後來兩人在酒吧巧遇，當時恢復單身的陳天仁看見對方，直呼「機會來了，快跑過去」，而不知情的一樹竟脫口笑問「妳今天沒有老公嗎」，才重新牽起這段緣分。

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▲河村一樹、陳天仁交往1年多結婚。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

談到兩人確認關係的關鍵，陳天仁笑稱這其中帶點「玄學」色彩。她透露，自己曾向月老開出20個擇偶條件，沒想到才過一兩天，一樹剛好去月老廟拍片，還在神明面前說了「希望有一天起床就有女朋友」的台詞，彷彿冥冥之中早有注定。不僅如此，一樹更透過兩人多達百位的共同朋友展開包圍攻勢，讓陳天仁身邊好友不斷大讚男方，甚至形容他「眼睛看妳的時候，就是全部都只有妳。」

▲陳天仁澄清自己目前沒懷孕。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

陳天仁表示，一樹總共向她告白三次，最令她印象深刻的最後一次發生在警衛室，她形容當時「我一個轉身，他就不在我的視線範圍內了」，原來對方直接雙膝下跪，真誠舉動成功打動她的心。如今兩人已穩定交往一年多，並步入婚姻。面對外界關注的做人進度，陳天仁坦言，由於目前愛女已4歲多，夫妻倆期望能在女兒滿6歲前迎接二寶誕生。至於備孕的時間點，陳天仁則鬆口透露，一切計畫預計會落在今年中後或年底。

▲河村一樹、陳天仁13日宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）