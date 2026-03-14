靠一首歌賺到一台BMW...袁惟仁突現身大螢幕　巫啟賢當場哭到破音

記者蔡琛儀／台北報導

63歲資深唱將巫啟賢今晚在台北流行音樂中心開唱，他日前才出席音樂人好友袁惟仁的告別式，今晚演出更安排一段紀念袁惟仁的橋段，分享了袁惟仁生前談論巫啟賢的影片，袁惟仁在影片中說：「〈愛情傀儡〉這首歌讓我賺了一台寶馬（BMW），愛你喔！」讓巫啟賢忍不住哽咽落淚。

▲▼巫啟賢在演唱會上緬懷摯友袁惟仁。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

巫啟賢「紅塵來去夢太傻2.0」世界巡迴演唱會台北站14日登場，巫啟賢看完影片，感性說：「小胖很疼愛我，喜歡跟我耍賴，他天生愛自由，我們這群朋友都很愛他寵他，有點把他寵壞了，前幾天我們一起把他送走，相信現在的他才享有真正的輕鬆自由，小胖，也許你有點累了，你寫給我的歌，我會繼續唱！」更一度哽咽到說不出話，隨後獻唱〈愛情傀儡〉還激動到破音，相當真情流露。

演唱會在巫啟賢深情的歌喉下以〈想著你的感覺〉、〈傷心的人更傷心〉與〈等你等到我心痛〉三連發揭開序幕，接著再以〈人生如夢〉與〈只因你傷心〉、〈我沒有錢我不要臉〉，一首接一首的經典旋律，讓全場歌迷跟唱陶醉。他笑說：「63歲了，我唱到一半差點忘（詞）了，我還可以再撐幾年喔，所以你們每次來都要當作最後一場！」

▲巫啟賢不捨落淚。（圖／記者林敬旻攝）

此外，今天演唱會前，巫啟賢好友唐從聖還擔任串場主持人，滿場跑請歌迷獻唱最喜歡巫啟賢的歌曲，還現場發巫啟賢周邊禮物，開場前就讓氣氛嗨到不行。

▲▼巫啟賢今晚首度在北流開唱。（圖／記者林敬旻攝）