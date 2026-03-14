吳文忻鏡頭前宣告：乳癌惡化「轉移腦部」　崩潰痛哭一整晚

▲吳文忻證實乳癌惡化。（圖／翻攝自吳文忻IG）



記者曾羿翔／綜合報導

51歲前港姐吳文忻近年積極對抗乳癌，她於2022年證實罹患乳癌，當時接受治療並努力抗癌。然而病情之後反覆，癌症一度復發並惡化至第三期，更擴散至淋巴腺。到了2025年，病況再度惡化至第四期，癌細胞先後轉移至尾龍骨及肝臟。她14日再度公開最新檢查結果，透露經MRI掃描後發現癌細胞已擴散至兩邊腦部，並出現約1厘米腦瘤，病情再度引發關注。



最新MRI檢查揭壞消息 癌細胞已擴散至腦部

吳文忻14日在社交平台更新近況影片，透露早前到香港大學深圳醫院接受多項檢查，包括核磁共振（MRI）掃描。不料檢查結果帶來沉重消息，醫生指出癌細胞已轉移至腦部，而且左右兩側皆出現腫瘤，大小約1厘米。

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她坦言得知結果時相當震驚與害怕，情緒一度難以承受，甚至當晚痛哭整夜。面對癌細胞進一步擴散的事實，她坦言心中充滿擔憂與恐懼。

病床上坦言恐懼 化療仍有機會控制病情

在分享的影片中，吳文忻躺在病床上顯得相當疲憊，說話時聲音略顯沙啞。她透露醫生向她解釋，目前腦部腫瘤約1厘米，而先前轉移至肝臟的腫瘤同樣不大。醫生也指出，若化療藥物發揮效果，仍有機會抑制甚至消滅全身的癌細胞，包括腦部病灶。

▲吳文忻坦言雖然癌細胞已擴散至身體多處，但仍選擇以正面態度面對未來。（圖／翻攝自吳文忻IG）



曾因病情低潮爆哭 仍堅信自己能撐過難關

吳文忻坦言，癌細胞擴散至腦部的消息對她衝擊極大，當晚情緒徹底崩潰。然而經歷多次與病魔搏鬥後，她逐漸調整心態，認為這些考驗或許是人生的一段歷練。她回憶過去幾個月曾多次感覺自己徘徊在生死邊緣，包括身體虛弱、傷口流膿甚至散發異味等狀況，都讓她深刻體會生命的脆弱。但正因如此，她反而更加堅信自己能夠撐過難關。

立志成為癌症生還者 盼以經歷鼓勵他人

儘管病情持續惡化，吳文忻仍展現出強烈求生意志。她表示，如今自己的信念比以往更加堅定，希望未來能成為真正的癌症生還者，並以親身經歷鼓勵其他病友不要放棄。

她坦言，雖然報告顯示癌細胞已擴散至身體多處，但仍選擇以正面態度面對未來，相信只要保持信念並積極治療，仍有機會戰勝病魔。