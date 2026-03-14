男星「眉毛少一半」真相曝！　節目現場狠剃敬業認：觀眾開心就好

記者蔡宜芳／綜合報導

男星卞慶華因演出BL劇《HIStory3-圈套》走紅，後來也在綜藝節目擔任固定班底，受到許多觀眾喜愛。他近來被發現其中一邊的眉毛少一半，13日為此拍片解釋，直說「做藝人就是觀眾開心，我就開心」。

▲卞慶華橫跨主持人、演員及歌手身份。（圖／翻攝自Instagram／andybian0619）

卞慶華在影片中，提到自己前陣子有一邊的眉毛不見，其實是為了做節目效果，所以讓彩妝師現場剃掉自己一半的眉毛。節目片段中，只見現場藝人都紛紛驚叫，王少偉還問「你不是還在拍戲嗎」，接著，卞慶華才看到鏡中的自己，嚇得大叫一聲。

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▲卞慶華在節目上被剃眉毛。（圖／翻攝自Instagram／andybian0619）

不過，卞慶華表示，自己的眉毛目前已經逐漸長出來，希望粉絲不要擔心，還敬業直說：「做藝人就是觀眾開心，我就開心。」引網友紛紛留言「好好笑，是不是怕不能繼續當班底，現在觀眾都在罵節目了」、「沒有開心，替你覺得錯愕生氣而已」、「不要為了節目！你自己如果會畫眉毛當然沒關係」。

▲▼卞慶華透露自己的眉毛已經快長出來了。（圖／翻攝自Instagram／andybian0619）