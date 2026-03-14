直擊／超像！喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒性轉「最美娜美」爆笑2選1出爐

記者蕭采薇／高雄報導

破天荒結合傳統信仰與熱血動漫的「《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行」，14日以超狂規模震撼高雄！不僅有滿滿的經典角色與感動場景讓上萬名粉絲瘋狂朝聖，現場更宛如一場超大型的網紅變裝嘉年華。多位百萬級YouTuber接力變身草帽海賊團成員，讓整場跨界慶典的笑聲與尖叫聲從未間斷。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行，14日在港都高雄盛大舉辦。（圖／記者鄭遠龍攝）



迷因實體化！喬瑟夫神還原網驚呼「根本是本人」



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遊行隊伍中最吸睛的焦點之一，絕對是換上招牌紅背心與草帽的YouTuber喬瑟夫。早在Netflix推出《航海王》真人版影集並公開選角時，網路上就掀起一陣瘋狂討論，大批網友直指飾演男主角魯夫的墨西哥演員伊納基戈多伊（Iñaki Godoy），外型簡直跟喬瑟夫宛如雙胞胎兄弟。

▲KOL胡椒和喬瑟夫，分別扮成娜美和魯夫。（圖／記者蕭采薇攝）

這回他順應民意，親自下海Cosplay草帽小子，超完美的扮相果然沒有辜負大眾的期待。當他一現身港都街頭，立刻引發群眾大暴動，大批粉絲紛紛湧上前搶拍，激動狂讚：「根本是本人！」

鐵粉豁出去了！胡椒破尺度性轉狂讚自己「最漂亮」



相較於喬瑟夫的神還原，身為《航海王》超級鐵粉的YouTuber胡椒則是徹底拋開偶包，走向了另一條讓人跌破眼鏡的爆笑路線。他不按牌理出牌，完全放棄挑選帥氣的男性角色，反而直接套上橘色假髮，破尺度「性轉」扮成草帽海賊團裡的性感航海士娜美。面對現場觀眾的熱烈目光，他不僅絲毫沒有怯場，反而自信爆棚地對著全場大喊：「我就是最漂亮的娜美！」超狂的喜劇魂瞬間炒熱現場氣氛。

▲樂咖（右一）笑說，自己長手長腳，很符合魯夫橡膠人的設定。（圖／記者蕭采薇攝）



樂咖搶當橡膠人！殘酷二選一遭「娜美」無情打槍

有趣的是，這場遊行還意外上演了一場「真假魯夫」的對決。另一位知名網紅樂咖同樣相中了主角光環，換上全套魯夫服裝加入戰局。他幽默自嘲，因為自己天生手長腳長、身形高瘦，在肢體條件上其實非常符合魯夫作為「橡膠人」的特殊伸縮設定。

▲《航海王》巨大鯨魚「拉布」現身遊行隊伍中。（圖／記者鄭遠龍攝）

看著兩位風格迥異的船長同台，主持人立刻機智地拋出殘酷二選一難題，逼問胡椒飾演的超辣娜美究竟會選誰？沒想到胡椒打量了一番後，毫不留情地給出答案，笑翻表示：「應該還是喬瑟夫版本的。」當場讓樂咖心碎一地，網紅們私下互虧的好交情與絕佳默契，也為這場熱血的萬人遊行增添了滿滿的歡樂亮點。