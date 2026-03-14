梅利號駛進高雄港！《航海王》萬人大集結　突現救護車「摩西分海」遊行急讓道

記者蕭采薇／高雄報導

當大航海時代的冒險精神，遇上台灣在地的海上守護神，一場前所未見的超狂跨界慶典正式引爆！「《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行」14日在港都高雄盛大登場，熱血的動漫魅力與傳統信仰完美結合，瞬間吸引上萬名死忠粉絲與知名網紅齊聚朝聖，將遊行現場擠得水洩不通，整個高雄宛如化身為偉大航道上的熱鬧島嶼！

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行，14日在港都高雄舉行，吸引萬人到場。（圖／記者鄭遠龍攝）



梅利號、鯨魚拉布神還原！草帽海賊團經典集結

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遊行現場宛如一場超大型的嘉年華會，不僅草帽海賊團的靈魂人物魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士與喬巴等經典角色全數現身，與港都的粉絲們展開超嗨的近距離互動。

▲充滿淚水與回憶的「前進梅利號」也現身《航海王》高雄遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

主辦單位更是誠意滿滿，將充滿淚水與回憶的「前進梅利號」、巨大的鯨魚「拉布」，以及震撼感十足的巨人族戰士布洛基與東利等超人氣角色完美重現於高雄港，熱血與感動交織的經典名場面，讓現場不少資深鐵粉激動到當場紅了眼眶。

▲巨大的鯨魚「拉布」也現身《航海王》高雄遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

薩摩耶化身「超萌喬巴」！神遇見真鹿激萌互動融化全場

除了高度還原的動漫角色，這場大遊行更吸引了眾多「寵物系KOL」共襄盛舉。其中最吸睛的，莫過於近期網路上人氣爆棚的療癒犬種「薩摩耶」，毛茸茸的牠戴著喬巴標誌性的粉紅十字帽子，無辜燦笑的模樣瞬間萌翻全場。

▲《航海王》遊行現場有「薩摩耶版喬巴」，也有「真鹿版喬巴」。（圖／記者蕭采薇攝）

更令人驚喜的是，因為喬巴在設定上是馴鹿，現場竟還真的有飼主牽著一頭「真鹿」加入遊行隊伍！當「薩摩耶版喬巴」與「真鹿版喬巴」在遊行途中驚喜相遇時，兩隻小動物還超有愛地互相打招呼，這段跨越物種的超萌互動，立刻成為全場瘋狂搶拍的最萌焦點。

突發插曲！海賊「摩西分海」護送救護車真相超反轉

不過，在這場萬人狂歡的遊行隊伍中，也發生了一段令人捏把冷汗卻又爆笑的突發插曲。在隊伍行進間，現場突然出現一台閃爍著警示燈的救護車，此時四周Cos成「草帽海賊團」與各種動漫角色的熱血粉絲們，立刻展現出極高的素質，自發性地宛如「摩西分紅海」般迅速讓出一條筆直的通道，並齊聲大喊：「讓救護車先過！」超有愛的舉動讓人熱血沸騰。

▲救護車出現在遊行隊伍旁。（圖／記者蕭采薇攝）

不過事後經證實，這台其實只是主辦單位為了安全起見，事先安排在旁待命的應急救護車，車上並沒有真正的病患。這場「超熱血的虛驚一場」，也為這場航海王遊行增添了一筆溫馨又逗趣的難忘回憶。

▲救護車出現在遊行隊伍旁，「草帽海賊團」迅速讓道。（圖／記者蕭采薇攝）