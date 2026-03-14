ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

渡邊謙WBC失言「問日教練哪場輕鬆」
明晨「最冷跌破10度」
《航海王》真人娜美嚴冬脫了：尊重原作
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳天仁 河村一樹 周渝民 錦榮 呂爵安 愛莉莎莎 新田真劍佑 大谷翔平

梅利號駛進高雄港！《航海王》萬人大集結　突現救護車「摩西分海」遊行急讓道

記者蕭采薇／高雄報導

當大航海時代的冒險精神，遇上台灣在地的海上守護神，一場前所未見的超狂跨界慶典正式引爆！「《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行」14日在港都高雄盛大登場，熱血的動漫魅力與傳統信仰完美結合，瞬間吸引上萬名死忠粉絲與知名網紅齊聚朝聖，將遊行現場擠得水洩不通，整個高雄宛如化身為偉大航道上的熱鬧島嶼！

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行，14日在港都高雄舉行，吸引萬人到場。（圖／記者鄭遠龍攝）

梅利號、鯨魚拉布神還原！草帽海賊團經典集結

[廣告]請繼續往下閱讀...

遊行現場宛如一場超大型的嘉年華會，不僅草帽海賊團的靈魂人物魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士與喬巴等經典角色全數現身，與港都的粉絲們展開超嗨的近距離互動。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲充滿淚水與回憶的「前進梅利號」也現身《航海王》高雄遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

主辦單位更是誠意滿滿，將充滿淚水與回憶的「前進梅利號」、巨大的鯨魚「拉布」，以及震撼感十足的巨人族戰士布洛基與東利等超人氣角色完美重現於高雄港，熱血與感動交織的經典名場面，讓現場不少資深鐵粉激動到當場紅了眼眶。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲巨大的鯨魚「拉布」也現身《航海王》高雄遊行。（圖／記者鄭遠龍攝）

薩摩耶化身「超萌喬巴」！神遇見真鹿激萌互動融化全場

除了高度還原的動漫角色，這場大遊行更吸引了眾多「寵物系KOL」共襄盛舉。其中最吸睛的，莫過於近期網路上人氣爆棚的療癒犬種「薩摩耶」，毛茸茸的牠戴著喬巴標誌性的粉紅十字帽子，無辜燦笑的模樣瞬間萌翻全場。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《航海王》遊行現場有「薩摩耶版喬巴」，也有「真鹿版喬巴」。（圖／記者蕭采薇攝）

更令人驚喜的是，因為喬巴在設定上是馴鹿，現場竟還真的有飼主牽著一頭「真鹿」加入遊行隊伍！當「薩摩耶版喬巴」與「真鹿版喬巴」在遊行途中驚喜相遇時，兩隻小動物還超有愛地互相打招呼，這段跨越物種的超萌互動，立刻成為全場瘋狂搶拍的最萌焦點。

突發插曲！海賊「摩西分海」護送救護車真相超反轉

不過，在這場萬人狂歡的遊行隊伍中，也發生了一段令人捏把冷汗卻又爆笑的突發插曲。在隊伍行進間，現場突然出現一台閃爍著警示燈的救護車，此時四周Cos成「草帽海賊團」與各種動漫角色的熱血粉絲們，立刻展現出極高的素質，自發性地宛如「摩西分紅海」般迅速讓出一條筆直的通道，並齊聲大喊：「讓救護車先過！」超有愛的舉動讓人熱血沸騰。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者蕭采薇攝）

▲救護車出現在遊行隊伍旁。（圖／記者蕭采薇攝）

不過事後經證實，這台其實只是主辦單位為了安全起見，事先安排在旁待命的應急救護車，車上並沒有真正的病患。這場「超熱血的虛驚一場」，也為這場航海王遊行增添了一筆溫馨又逗趣的難忘回憶。

▲《航海王》媽祖護航！草帽海賊大遊行。（圖／記者蕭采薇攝）

▲救護車出現在遊行隊伍旁，「草帽海賊團」迅速讓道。（圖／記者蕭采薇攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

航海王海賊王魯夫喬巴羅賓索隆香吉士羅賓

推薦閱讀

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

11小時前

快訊／陳天仁宣布嫁日YTR！　甜曬結婚書約

快訊／陳天仁宣布嫁日YTR！　甜曬結婚書約

3/13 19:51

陳天仁再婚老公背景曝光！　曾被目擊「和愛莉莎莎約會」傳緋聞

陳天仁再婚老公背景曝光！　曾被目擊「和愛莉莎莎約會」傳緋聞

20小時前

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

3/13 15:05

世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年　少女隊的她懷孕了

世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年　少女隊的她懷孕了

5小時前

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

23小時前

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

3/13 17:41

香蕉愛車「門被插一個洞」！　曝監視器揪肇事者：竟然無情走了

香蕉愛車「門被插一個洞」！　曝監視器揪肇事者：竟然無情走了

20小時前

渡邊謙WBC失言炎上！問日本教練「哪場比較輕鬆」　球迷火大開罵

渡邊謙WBC失言炎上！問日本教練「哪場比較輕鬆」　球迷火大開罵

7小時前

《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

4小時前

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

3/13 10:52

陳子強否認冷甩女總裁！「交不交往不重要」…又遭爆親暱私訊

陳子強否認冷甩女總裁！「交不交往不重要」…又遭爆親暱私訊

12小時前

熱門影音

aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴

aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴
SM家經紀人都好會跳舞！　aespa賣力應援〈Whiplash〉

SM家經紀人都好會跳舞！　aespa賣力應援〈Whiplash〉
李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！

李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！
啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕

啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕
池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD
陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到
男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

SEVENTEEN文俊輝、張淼怡互誇急喊停　曝成員看劇反應…告白克拉逃走惹XD

SEVENTEEN文俊輝、張淼怡互誇急喊停　曝成員看劇反應…告白克拉逃走惹XD

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

看不到劉德華！陳志強淚奔「自己唱」　大笑變周星馳…曾智希虧：發瘋了XD

看不到劉德華！陳志強淚奔「自己唱」　大笑變周星馳…曾智希虧：發瘋了XD

看更多

玖壹壹建志從直男變暖男！　陪老婆Mia「遠端產檢打針」

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

吳文忻鏡頭前宣告：乳癌惡化「轉移腦部」　崩潰痛哭一整晚

16分鐘前30

日本正妹偶像側拍照「激似新垣結衣」　網看暈：這是AI嗎？

38分鐘前0

《逆愛》田栩寧喊告女網紅　她再曬親密片反擊：你要告我嗎？

47分鐘前20

直擊／超像！喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒性轉「最美娜美」爆笑2選1出爐

59分鐘前0

梅利號駛進高雄港！《航海王》萬人大集結　突現救護車「摩西分海」遊行急讓道

1小時前0

歌后李樂詩罹乳癌「切除雙乳」　重建手術接連失敗！痛喊：受夠了

1小時前61

挺中華隊…電商女王說到做到！「免費送5000杯飲料」現場擠爆畫面曝

1小時前0

白家綺、吳東諺驚喜宣布「6月補辦婚禮」！　砸重金當CEO扛家計淚崩

1小時前30

夢想家啦啦隊長情人節脫了！　「解放泳裝炸上圍」蜜桃臀被看光

1小時前43

唐振剛捲逃兵「停工5個月吃老本」！轉當教練領底薪度日　42歲剃平頭曝心聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」
    11小時前2633
  2. 陳天仁宣布結婚！
    3/13 19:513618
  3. 陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」
    20小時前1412
  4. 直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這
    3/13 15:0585
  5. 世紀同框勾回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年
    5小時前46
  6. 周渝民9歲女兒現身F4演唱會「遺傳神基因」
    23小時前12
  7. 最美童星閃婚生子7年　近照曝光美成這樣！
    3/13 17:4112
  8. 香蕉愛車「門被插一個洞」曝監視器揪肇事者
    20小時前63
  9. 渡邊謙WBC失言炎上！球迷火大開罵
    7小時前7
  10. 《航海王》真人娜美脫了！嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」
    4小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合