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歌后李樂詩罹乳癌「切除雙乳」　重建手術接連失敗！痛喊：受夠了

▲李樂詩罹乳癌切除雙乳。（圖／翻攝自李樂詩IG）

▲李樂詩罹乳癌，決定切除雙乳。（圖／翻攝自李樂詩IG）

記者曾羿翔／綜合報導

現年52歲、有「抗癌歌后」之稱的李樂詩（Joyce），近日接受鍾慧冰YouTube頻道節目訪問，首次深入分享自己抗癌的心路歷程。她透露，自己在2021年確診乳癌初期，為保命決定接受手術切除雙乳。回憶抗癌過程，她坦言一路走來經歷不少身心煎熬，但仍選擇以正面態度面對人生的重大轉變。

乳房重建手術失敗　擴張器移位痛苦難當

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李樂詩表示，在完成乳房切除手術後，曾嘗試進行乳房重建，沒想到卻成為另一場惡夢。她透露，植入的組織擴張器在手術後出現嚴重問題，甚至幾乎移位到腋下位置，導致身體出現瘀青與劇烈疼痛。

經醫生檢查後，她不得不再次動手術將擴張器取出，之後再重新植入，但結果仍然不理想。多次手術期間，她反覆出現發炎與感染情況，也需多次接受全身麻醉，讓身心承受極大壓力。

歷經多次手術與感染　堅定拒絕再接受手術

面對接連失敗的重建手術，李樂詩最終決定停止相關療程。她坦言自己已經承受太多手術與身體不適，身心都感到疲憊，因此不願再繼續進行乳房重建。

她在節目中直言：「我覺得要接受，我依然還是這麼漂亮。」並堅定拒絕再接受手術，「已經受夠，不想再做。」強調如今更重視健康與生活品質，也學會接納現在的自己。

▲李樂詩罹乳癌切除雙乳。（圖／翻攝自李樂詩IG）

▲李樂詩憑經典劇集《真情》主題曲《無悔愛你一生》一炮而紅。（圖／翻攝自李樂詩IG）

憑《無悔愛你一生》爆紅　曾奪多項樂壇獎項

李樂詩出生於加拿大，自小熱愛音樂，5歲便開始學習鋼琴。1992年回到香港發展後，獲音樂人黎小田及蘇孝良賞識，正式踏入樂壇。

她憑經典劇集《真情》主題曲《無悔愛你一生》一炮而紅，其代表作還包括《終有一天感動你》、《真情細說》等。憑藉紮實唱功與創作實力，她曾獲得勁歌金曲「十大金曲獎」及「最受歡迎創作歌手銅獎」等多項殊榮。

近年積極分享抗癌經歷　鼓勵病友勇敢面對人生

近年李樂詩逐漸淡出主流樂壇，生活重心轉向家庭與健康，同時也不時透過訪問及公開活動分享自己的抗癌經歷，希望以親身故事鼓勵更多病友。她曾多次表示，人生經歷病痛後更懂得珍惜當下，也希望用自己的經歷傳遞正能量，提醒大家關注健康並勇敢面對人生挑戰。

▼李樂詩與陳奕迅合照。（圖／翻攝自李樂詩IG）

▲李樂詩罹乳癌切除雙乳。（圖／翻攝自李樂詩IG）

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李樂詩乳癌

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