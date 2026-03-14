白家綺、吳東諺驚喜宣布「6月補辦婚禮」！　砸重金當CEO扛家計淚崩

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈超閃夫妻檔吳東諺與白家綺近年積極拓展副業，傾力打造的全新室內親子運動樂園「樂飛翔」14日舉辦試營運活動。兩人在受訪時也甜蜜宣告即將在今年6月正式補辦婚禮！談及這段期間籌備樂園的心血與背負的重擔，升格老闆的吳東諺一度壓力大到激動泛淚，現場氣氛既感人又洋溢著滿滿的幸福感。

▲白家綺、吳東諺將在今年6月補辦婚宴。（圖／民視提供）

雙喜臨門！6月補辦婚宴 扛40名員工生計爆哭失眠

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這對超人氣夫妻檔在樂園開幕儀式上，除了分享晉升創業家的酸甜苦辣，更無預警向大眾宣告將於今年6月牽手步上紅毯，把欠了許久的婚宴盛大辦回來，瞬間讓全場爆出如雷的祝賀聲。不過，喜悅背後其實藏著無數個熬夜苦撐的夜晚。

吳東諺坦言，目前場館已經招募了三、四十位基層夥伴，身為經營者等同於肩負著幾十個家庭的生計，龐大的營運壓力讓他經常夜不能寐，講到情緒激動處更是忍不住當眾紅了眼眶。看著老公如此心力交瘁，愛妻白家綺在一旁也心疼不已，透露自己也常常跟著輾轉難眠。

▲白家綺、吳東諺夫妻的「樂飛翔親子運動樂園」舉辦試營運，許多好友到場支持。（圖／民視提供）

誓言讓孩子放下3C！霸氣告白白家綺：我有很棒的太太

斥資打造這座樂園的初衷，吳東諺強調就是期盼能打造一個讓孩童徹底遠離手機平板的專屬放電天堂。館內不僅規劃了恆溫游泳池與大型SPA水療，還針對不同年齡層設置了專屬幼童球池與遊樂器材，保證讓各階段的小孩都能玩得盡興、家長也能安心。

談起這段艱辛的創業歷程，他特別轉頭向白家綺感性告白，幽默笑稱雖然自己還稱不上是個成功的男人，「但我一直都有一個很棒的太太。」

▲白家綺、吳東諺談到這段時間創業的心酸，忍不住哽咽。（圖／民視提供）



他吐露真心話，原以為創業是為了給家人更好的生活，實際投入後卻驚覺陪伴妻小的時間被嚴重壓縮，但每當看到孩子們在樂園裡玩瘋的燦爛笑容，就覺得一切犧牲都值得了。白家綺也欣慰補充，相信未來孩子們長大後，一定能體會父母當初拚搏的辛勞與滿滿的愛。

演藝圈人緣爆棚！超狂星光陣容現身力挺

夫妻倆在圈內的絕佳好人緣，也從今日的開幕記者會陣仗一覽無遺。現場眾星雲集，包括陳宇風與葉家妤夫婦、方馨、樓心潼等好姐妹都現身力挺。有過創業經驗的洪毛特別叮嚀兩人要顧好健康。

▲王瞳到場祝賀。（圖／民視提供）

王瞳則是大讚地點絕佳，笑喊可以先吃碗叻沙麵再帶小孩來放電；賴慧如更是發揮直率性格，大笑祝福他們「創業最重要的還是要賺錢」。此外，主持搭檔黃豪平、演員張睿家、陳熙鋒、挺著好孕的李又汝以及黃少谷等人皆輪番獻上溫馨祝賀，期盼這個充滿愛的新事業，能成為無數家庭最美好的童年回憶。

▲李又汝挺孕肚到場祝賀。（圖／民視提供）