日本正妹偶像側拍照「激似新垣結衣」　網看暈：這是AI嗎？

記者王靖淳／綜合報導

日本偶像女團LumiDay成員白鳥華子，日前在社群曬出一張演唱會側拍照，還特別以「笑容甜美的偶像」作為照片註解，貼文曝光後不久，立刻在網路上瘋傳，甚至有網友認為，她長相神似新垣結衣，引發熱議。

▲白鳥華子。（圖／翻攝自Instagram／lumiday_haruko）

根據日本《Netorabo》報導，白鳥華子今年年僅22歲，是個道地的東京女孩。她所屬的偶像女團LumiDay，是自2025年9月才剛成軍出道的新團體。這次讓她在網路上爆紅的照片，正是她在舞台上的模樣。畫面中可見，她頂著一頭黑色短髮，身穿淺藍色打歌服，雙手握著麥克風，並露出甜美笑容看向台下的觀眾。

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▲白鳥華子。（圖／翻攝自Instagram／lumiday_haruko）



白鳥華子的照片曝光後，立刻吸引超過20萬的瀏覽次數，大批被圈粉的網友激動留言「超級漂亮」、「笑容真好看」、「這是AI嗎？」，甚至有粉絲霸氣表示「大家都應該來看看這份可愛。」此外，部分網友也留言大讚「完全是我的天菜」、「對她一見鍾情了」、「自然不做作的笑容，既可愛又迷人。」