唐振剛捲逃兵「停工5個月吃老本」！轉當教練領底薪度日　42歲剃平頭曝心聲

記者蕭采薇／台北報導

前男團Energy成員唐振剛，於去年10月底在律師的相伴下前往新北地檢署投案，承認逃兵。事隔五個多月，他14日事件後首度現身，出席白家綺、吳東諺夫婦經營的「樂飛翔親子運動樂園」試營運活動。

▲唐振剛因逃兵案消失螢光幕前，14日現身祝賀好友。（圖／民視提供）

他坦言這陣子演藝事業全面停擺，在毫無進帳的情況下全靠存款度日，近期才在友人介紹下進入健身房從基層做起，一邊受訓一邊準備考取最後一張國際證照，目前僅靠著領取最低基本工資維持生計。

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沉澱數月坦然面對！親吐投案煎熬心聲

唐振剛露面時態度從容，精神看起來也不錯。談及去年接連引爆的男星未服役爭議，他透露自己內心掙扎了數月才決定主動出面，並吐露當時的糾結心境：「總是難免會怕，要做好準備，站出來知道要面對什麼，把最壞可能性想清楚，再怎麼樣，做錯事就是接受，想清楚後就趕快去自首，不想拖。」現階段他就是靜候司法的進一步調查與處置。

主動辭演不連累劇組！轉行當教練領底薪

自從捲入風波後，他的戲劇與電影工作徹底歸零，對此他無奈表示：「剛好原本有部戲準備要進組，（自首前）趕快跟劇組講，讓他們趕快換角。這段時間陸續有短劇來找，我也有誠實告知，也理解他們有投資人的壓力，不要耽誤、影響別人，所以我戲劇電影都暫停。」

▲白家綺、吳東諺夫妻的「樂飛翔親子運動樂園」舉辦試營運，許多好友到場支持。（圖／民視提供）

為了不讓積蓄見底，他決定重振旗鼓，一個多月前開始在朋友開設的健身房上班。他不僅積極考取了救援與健身相關的兩項證明，只要再順利拿到最後的國際認證就能正式開班授課，目前就是乖乖接受公司培訓。

42歲剃平頭只為反省！斷聯昔日閃兵戰友

先前唐振剛突然理了大光頭，一度讓外界狂猜是否準備入伍服役，但他已經42歲達到了除役標準，對此他幽默自嘲：「我那麼老了，剃頭是覺得要自我反省，也覺得沒有必要只在意外表，就剃掉感受一下。」

回顧剛過去的農曆新年，難免會被親族問及敏感話題，但他表示身邊的人多半給予正面力量，雙親更是大氣力挺：「做錯事，至少要做一件對的事，就是去面對。」至於昔日同樣陷逃兵爭議的Energy戰友書偉與坤達，他則低調表示雙方並沒有再私下聯繫。

▲白家綺、吳東諺夫妻的「樂飛翔親子運動樂園」舉辦試營運。（圖／民視提供）