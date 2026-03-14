夢想家啦啦隊長情人節脫了！　「解放泳裝炸上圍」蜜桃臀被看光

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊的隊長梓梓（董梓甯）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（14）日適逢白色情人節，她也大方曬出一系列身穿連身泳裝的近照，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲梓梓。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

透過梓梓分享的照片可見到，她身穿一件黑色的連身泳裝，胸前印有橘白色的英文字。這套泳裝的設計特別，不僅胸前有剪裁大方的深U，讓她的豐滿上圍完美現形，兩側還帶有抽繩綁帶設計，加上超高衩的下襬，完美襯托出她逆天的長腿及身材曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梓梓PO辣照。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

照片中，梓梓變換了多種性感動作，包含正面看向鏡頭，並用雙手輕扶帽簷的慵懶姿態；側身面對鏡頭，展現傲人的S型曲線；以及轉向背面，再回頭看向鏡頭，她把雙手輕放腰臀之間，光著腳丫站在木棧板上，讓渾圓又白皙的蜜桃臀嶄露無遺。照片曝光後，立刻湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言讚道「好美」、「太辣了」、「該有的都有，太完美了。」

▲梓梓轉背面秀翹臀。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）