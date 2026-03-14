挺中華隊…電商女王說到做到！「免費送5000杯飲料」現場擠爆畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中以14:0扣倒捷克，取得首勝，當時電商女王瑪菲司宣布：「5000杯飲料！我請你們喝！說到做到！」並在今（14日）於某連鎖飲料店的全台8家門市兌現諾言，她本人甚至還親自前往其中一家門市擔任一日店長，打趣說：「請飲料還來發飲料，老闆我今天有薪水領嗎？」

▲瑪菲司親自送飲料 。（圖／翻攝瑪菲司IG）

瑪菲司一早就前往門市，現場早已有大批民眾大排長龍等著領取飲料，她自己還試做了一杯，直呼：「手好冰！」還不小心把冰塊弄掉到地上，相當逗趣。而飲料杯上還貼了Q版貼紙寫「中華隊最棒，瑪菲司請你喝飲料」，她也表示：「下一次，中華隊再繼續拼，加油！」

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瑪菲司原本在中華隊與日本一役上表示，若贏日本就請5000份雞排，雖最後中華隊惜敗日本，但隔天中華隊又大勝捷克，取得首勝，瑪菲司就說：「台灣人做事就是說到做到！我講過的話當然也要做到！」不過她說，有網友認為，「叫我不要讓台灣雞崩潰，5000份雞排真的會讓很多雞排店老闆，直接壓力山大。」因此改成請5000杯手搖飲。

▲▼ 瑪菲司送飲料，現場大排長龍 。（圖／翻攝瑪菲司IG）