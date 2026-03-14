《逆愛》田栩寧喊告女網紅　她再曬親密片反擊：你要告我嗎？

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星田栩寧因演出BL劇《逆愛》爆紅，他14日被網紅「九成美」爆料在雙方交往期間劈腿，還偷偷和其他女性生下孩子，掀起網友議論。對此，田栩寧的工作室發聲喊告，不過，九成美也不甘示弱，直接上傳一支影片，公開和田栩寧的親密互動畫面。

▲田栩寧被網紅九成美爆料劈腿。（圖／翻攝自田栩寧微博、九成美抖音）

田栩寧的工作室發出聲明表示，九成美於凌晨直播中所發表的言論，涉嫌詆毀田栩寧的名譽，「本工作室已委託律師團隊對相關侵權行為進行證據固定，並準備依法向人民法院提起訴訟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田栩寧工作室聲明。（圖／翻攝自微博／田栩寧工作室）

隨後，九成美便在微博發文，寫道：「你要告我嗎？」並附上了一支集合她和男方出遊的親密互動影片。另外，她也並沒有因為田栩寧揚言提告，而刪除早前曝光的45張合照，似乎打算和對方槓到底。

▲▼九成美加碼上傳和田栩寧出遊的影片。（圖／翻攝自微博／九成美my）

對此，仍有不少粉絲堅稱九成美曬出的影片、照片是透過AI合成，支持田栩寧採取法律手段；不過，也有人指出，田栩寧的工作室未針對照片做出說明，聲明也並未附上蓋公章的律師函，對事情真相存疑。

▲▼九成美曬出多張和田栩寧的親密合照。（圖／翻攝自抖音／九成美）