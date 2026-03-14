南優賢崩潰了！　挑戰台灣實境祭「殘酷禁令」竟自打臉

記者葉文正／台北報導

跨國實境綜藝《細細山路私密達》由台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山聯手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務，這趟旅程不只考驗體能，更是一場跨文化的默契試煉。

▲金荷娜.體驗客家八音樂器。（圖／客家電視台提供）

成員們體驗傳統「客家八音」，在當地老師指導下紛紛拿起傳統樂器，場面驚喜連連，原本被公認難度極高的領奏嗩吶，在小刀手中竟展現出驚人進度，他不僅在短時間內掌握技巧，更順利吹奏出流暢的旋律，讓現場指導老師大讚有天分，負責敲鑼的金荷娜也展現高度專注投入的精神，成員們彼此默契十足，譜出獨特的音律，跨語言的音樂交流讓成員們大開眼界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南優賢.肌肉山山.金荷娜.小刀.李濬榮挑戰鳴鳳古道。（圖／客家電視台提供）

另外本週山林健行邁入苗栗鳴鳳古道，隊長由南優賢擔任，面對 35 度高溫挑戰，團隊氣氛在南優賢祭出「嚴格禁語令」後達到最高潮，南優賢規定只要有人脫口喊出「熱、累、煩」等喪志詞語，就得原地重罰十次深蹲，眾人為了保命，即便汗如雨下也只能咬牙面面相覷，呈現出詭異的「靜音爬山」奇景。不料，身為遊戲發起人的隊長南優賢卻在一個瞬間，耐不住酷暑脫口大喊：「哇！真的好熱！」當場被團員集體抓包處罰，引發全場爆笑，自打臉的搞笑情節，不僅化解了古道健行的疲憊，也展現出成員間最真摯的夥伴情誼。

《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+(plus)、LINE TV播出；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台接力播出，也請鎖定《細細山路私密達》裡每一段山路的感動與故事。