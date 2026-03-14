「黑澀會美眉」DJ妖嬌20萬隆G奶縮水了！　還想換奶：老公用得很開心

記者吳睿慈／高雄報導

南台灣最具代表性的性感DJ Swallow妖嬌是節目《我愛黑澀會》出身，她近年來活躍於各大音樂活動，還曾入選亞洲百大DJ，事業發展有成。她一連3天擔任高雄櫻花季的開場演出，14日特地帶來韓團LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉、TWS〈OVERDRIVE〉舞蹈挑戰，全場氣氛嗨到爆。

▲妖嬌擔任高雄櫻花季3天開場演出嘉賓。（圖／寬寬提供）

妖嬌14日以穿著性感的灰色低胸戰袍現身，胸前春光辣到噴火，她也大方透露，2年前做隆乳手術，花了20萬升級到G奶，「但它其實會縮水，然後我又減肥，脂肪會因為體質變化減少」，目前是F奶，她笑喊：「老公用得很開心，但有跟老公討論說想換新的，現在推出得材質愈來愈新，我想要更挺一點的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妖嬌還想換看看其他材質。（圖／記者吳睿慈攝）



除了隆乳，妖嬌分享年初去做了天鵝頸搭配耳下拉皮，砸金約莫23萬，成果令她相當滿意，「因為我們要上鏡，下巴那邊其實差非常多，很多朋友看到（成果）後都問我資訊」，只是2年前隆乳老公出資一半的錢，這次則沒有幫忙出錢，她笑虧：「因為老公沒有用。」

妖嬌目前「進廠維修」全身砸了近60萬，包含隆乳、抽脂、雙眼皮、天鵝頸、耳下拉皮，「下次要整可能會想要鼻子，現在的鼻子是真的、靠化妝，之前有去詢問，說大約要20幾萬。」

▲妖嬌目前鼻子是真的，但下次想修鼻。（圖／記者吳睿慈攝）



妖嬌是商演寵兒，連續多年受邀出席高雄櫻花季，每回的性感戰袍也都藏有巧思，14日受訪不忘暗示明天的服裝辣度：「當然，我都很辣！」粉絲可以期待一下。