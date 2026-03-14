三上悠亞最愛曝光　情人節爆此生最鍾情

記者葉文正／台北報導

2026 台北國際連鎖加盟大展春季展適逢白色情人節，主辦單位於 3 月 14 日下午特別邀請日本女星三上悠亞親臨，出席「2026 國產鮮乳商用經典賽」。三上悠亞不僅在現場品嚐由台灣優質鮮乳製作的各式料理，更親自參與飲品與餐點製作，為台灣連鎖品牌加油打氣，吸引大批粉絲與民眾圍觀，頗受歡迎。

▲三上悠亞出席台北國際連鎖加盟大展。（圖／攝影中心）

在參與飲品製作環節時，發生了一段展現三上悠亞嚴謹個性的插曲。當她準備在飲品上擺放草莓裝飾時突然遲疑，隨即主動向工作人員反映。三上悠亞表示，因為自己剛才沒有洗手，基於對衛生的堅持，不願意徒手抓取食材。直到廠商趕緊提供夾子後，她才放心地繼續完成製作。這份對食品安全的重視與細緻的職人精神，讓現場民眾與品牌方紛紛給予讚賞。

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▲三上悠亞把食物都吃光光。（圖／攝影中心）

談及台灣美食，三上悠亞展現出十足的吃貨本色。她透露自己非常喜歡台灣料理，每次來台必吃的就是台灣火鍋。她分享，「自己平常很喜歡吃辣，也提到日本最近正流行麻辣燙，對於辛辣口味情有獨鍾。每次工作結束下班後，都會特別去尋找台灣道地美食，並現場將示範料理吃光，以實際行動表達對台灣餐飲的支持。」

▲三上悠亞提到情人節沒有活動。（圖／攝影中心）

自從加入台灣職籃啦啦隊後，三上悠亞在台灣的曝光度持續飆升，其個人 IG 粉絲數迅速增長了 50,000 人。對於近期在日本傳出的一些新聞消息，三上悠亞感性地表示，她感受到了台灣粉絲滿滿的熱情。她透露，收到許多來自台灣粉絲的私訊，且大家非常有心地使用日文撰寫，內容皆是表達支持並為她加油打氣，讓她感到非常溫暖且充滿力量。至於四份月是否繼續應援，她則說要看球團決定。