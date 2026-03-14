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Ailee結婚1年曝求子辛酸「每天像演恐怖片」　肚子滿針孔惹尪心疼

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓鐵肺女王Ailee在2024年3月認愛《單身即地獄》的崔時訓，於去年4月在首爾舉行婚禮。她日前在YouTube公開自己的艱辛求子過程，坦言每天早上睜開眼就「像在演恐怖片」，夫妻倆共同努力拚做人的模樣，令粉絲心疼又感動、紛紛留言為他們加油。

▲▼Ailee結婚1年曝求子辛酸「每天像演恐怖片」。（圖／翻攝自Instagram／aileeonline）

▲Ailee在去年和崔時訓結婚。（圖／翻攝自Instagram／aileeonline）

Ailee 13日在YouTube頻道「莉家的結婚日記」，揭露了備孕的真實日常，坦言為了試管嬰兒手術，都得定時注射排卵誘導激素。她透露，老公崔時訓每天早上都會在她耳邊提醒「來打針吧，會刺刺的喔」，讓她笑說：「早上睜開眼就像恐怖片一樣。」影片中，也可以看到崔時訓溫柔喚醒Ailee說：「親愛的，打完針再睡吧。」並親自為妻子打針。

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而Ailee求子之路的辛苦全顯現在身上，畫面中，Ailee的肚子上留下不少針孔痕跡。即便已經打針打了5天，Ailee仍忍不住大呼「太痛了」，崔時訓則表示：「雖然今天是第5天已經稍微習慣了，但不知道是不是因為藥劑的關係，今天好像更痛了。」對於老婆吃痛的樣子相當心疼。

▲▼Ailee結婚1年曝求子辛酸「每天像演恐怖片」。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ailee分享打針求子的紀錄。（圖／翻攝自YouTube）

Ailee於2012年以電視劇《Dream High 2》正式出道，同年以數位單曲〈Heaven〉進軍歌壇，憑藉〈I Will Show You〉、〈You & I〉、〈Don't Touch Me〉等熱門作品成為南韓最具代表性的實力派女歌手之一，以其爆發力十足的嗓音和舞台魅力深受粉絲喜愛。

崔時訓則以多元身份活躍於演藝圈與商業領域，2017年透過《辣味哥哥》嶄露頭角，並出演過《開始關注戀愛》等網劇，去年也參演了原創劇《新進職員：電影版》，他因《單身地獄》節目受到關注，目前在首爾經營一家餐廳。

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標籤:Ailee求子試管嬰兒崔時訓備孕

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