《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映！　預告片「台味髒話」沒剪掉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸引進台灣人氣黑幫電影《角頭》系列，宣布《角頭：大橋頭》定檔4月10日上映。該片2024年在台灣創下2.24億票房佳績，如今大陸也看得到，定檔預告連片中髒話都保留，被形容「大銀幕首部幫派廝殺電影」。

▲台灣黑幫電影《角頭：大橋頭》大陸引進並定檔4月10日上映。（圖／翻攝自微博）

陸版海報以金色、紅色的文案寫著「前所未見的幫派廝殺」，下方更打出霸氣口號「4月10日，不服就幹！」展現強烈的視覺衝擊感。由於《大橋頭》在台灣屬於限制級，僅18歲以上成年觀眾觀看，但是大陸電影沒有分級制度，因此海報右上方特別標註了「未成年人謹慎觀看」，該片也將挑戰大陸電影的尺度上限。

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▲大陸定檔預告強調「大銀幕首部幫派廝殺電影」。（圖／翻攝自微博）

除此之外，《角頭：大橋頭》的大陸版預告，片中登場角色時常狠飆髒話，完全未刪減播出。電影官方微博也已經開設，大陸網友留言「本朝陽區最懂角頭宇宙的人簡直不敢相信自己的眼睛」、「角頭文化獨特，電影燃爆期待了」、「留著下載的，看到時候對比刪了多少」、「竟然全能上？ 會不會一說髒話就嗶嗶嗶 一舉槍就變霧」。

▲預告片登場角色的髒話都沒剪掉。（圖／翻攝自微博）