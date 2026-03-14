ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

渡邊謙WBC失言「問日教練哪場輕鬆」
明晨「最冷跌破10度」
《航海王》真人娜美嚴冬脫了：尊重原作
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳天仁 河村一樹 周渝民 錦榮 呂爵安 愛莉莎莎 新田真劍佑 大谷翔平

《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映！　預告片「台味髒話」沒剪掉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸引進台灣人氣黑幫電影《角頭》系列，宣布《角頭：大橋頭》定檔4月10日上映。該片2024年在台灣創下2.24億票房佳績，如今大陸也看得到，定檔預告連片中髒話都保留，被形容「大銀幕首部幫派廝殺電影」。

▲▼《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映　預告片沒剪髒話。（圖／翻攝自微博）

▲台灣黑幫電影《角頭：大橋頭》大陸引進並定檔4月10日上映。（圖／翻攝自微博）

陸版海報以金色、紅色的文案寫著「前所未見的幫派廝殺」，下方更打出霸氣口號「4月10日，不服就幹！」展現強烈的視覺衝擊感。由於《大橋頭》在台灣屬於限制級，僅18歲以上成年觀眾觀看，但是大陸電影沒有分級制度，因此海報右上方特別標註了「未成年人謹慎觀看」，該片也將挑戰大陸電影的尺度上限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映　預告片沒剪髒話。（圖／翻攝自微博）

▲▼《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映　預告片沒剪髒話。（圖／翻攝自微博）

▲大陸定檔預告強調「大銀幕首部幫派廝殺電影」。（圖／翻攝自微博）

除此之外，《角頭：大橋頭》的大陸版預告，片中登場角色時常狠飆髒話，完全未刪減播出。電影官方微博也已經開設，大陸網友留言「本朝陽區最懂角頭宇宙的人簡直不敢相信自己的眼睛」、「角頭文化獨特，電影燃爆期待了」、「留著下載的，看到時候對比刪了多少」、「竟然全能上？ 會不會一說髒話就嗶嗶嗶 一舉槍就變霧」。

▲▼《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映　預告片沒剪髒話。（圖／翻攝自微博）

▲預告片登場角色的髒話都沒剪掉。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

角頭角頭大橋頭

推薦閱讀

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

9小時前

快訊／陳天仁宣布嫁日YTR！　甜曬結婚書約

快訊／陳天仁宣布嫁日YTR！　甜曬結婚書約

22小時前

陳天仁再婚老公背景曝光！　曾被目擊「和愛莉莎莎約會」傳緋聞

陳天仁再婚老公背景曝光！　曾被目擊「和愛莉莎莎約會」傳緋聞

18小時前

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

3/13 15:05

世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年　少女隊的她懷孕了

世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年　少女隊的她懷孕了

3小時前

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

21小時前

香蕉愛車「門被插一個洞」！　曝監視器揪肇事者：竟然無情走了

香蕉愛車「門被插一個洞」！　曝監視器揪肇事者：竟然無情走了

17小時前

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

3/13 17:41

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

3/13 10:52

《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

2小時前

陳子強否認冷甩女總裁！「交不交往不重要」…又遭爆親暱私訊

陳子強否認冷甩女總裁！「交不交往不重要」…又遭爆親暱私訊

10小時前

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

22小時前

熱門影音

aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴

aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴
SM家經紀人都好會跳舞！　aespa賣力應援〈Whiplash〉

SM家經紀人都好會跳舞！　aespa賣力應援〈Whiplash〉
李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！

李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！
啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕

啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕
池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD
陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到
男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

SEVENTEEN文俊輝、張淼怡互誇急喊停　曝成員看劇反應…告白克拉逃走惹XD

SEVENTEEN文俊輝、張淼怡互誇急喊停　曝成員看劇反應…告白克拉逃走惹XD

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

看不到劉德華！陳志強淚奔「自己唱」　大笑變周星馳…曾智希虧：發瘋了XD

看不到劉德華！陳志強淚奔「自己唱」　大笑變周星馳…曾智希虧：發瘋了XD

看更多

啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前11

林襄自爆「直球對決追男生」　回限動、傳自拍：沒有碰壁過

31分鐘前0

「黑澀會美眉」DJ妖嬌20萬隆G奶縮水了！　還想換奶：老公用得很開心

35分鐘前0

Ailee結婚1年曝求子辛酸「每天像演恐怖片」　肚子滿針孔惹尪心疼

45分鐘前0

南優賢崩潰了！　挑戰台灣實境祭「殘酷禁令」竟自打臉

54分鐘前10

三上悠亞最愛曝光　情人節爆此生最鍾情

1小時前10

愛莉莎莎昔穩聊半年「抓包新歡有女友」　嘆：戀愛運很差

2小時前1

《角頭：大橋頭》大陸定檔410上映！　預告片「台味髒話」沒剪掉

2小時前0

險截肢手術4次保命！「國民妹妹」文瑾瑩隔9年重回舞台劇

2小時前61

《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

2小時前10

頌樂品嘗基隆美食　最愛這道菜地主驚呆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」
    9小時前2632
  2. 陳天仁宣布結婚！
    22小時前3618
  3. 陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」
    18小時前1412
  4. 直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這
    3/13 15:0585
  5. 世紀同框勾回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年
    3小時前46
  6. 周渝民9歲女兒現身F4演唱會「遺傳神基因」
    21小時前12
  7. 香蕉愛車「門被插一個洞」曝監視器揪肇事者
    17小時前63
  8. 最美童星閃婚生子7年　近照曝光美成這樣！
    3/13 17:4112
  9. 錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往
    3/13 10:521821
  10. 《航海王》真人娜美脫了！嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」
    2小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合