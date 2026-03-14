愛莉莎莎昔穩聊半年「抓包新歡有女友」　嘆：戀愛運很差

記者王靖淳／綜合報導

百萬網紅愛莉莎莎今（14）日在IG上傳一支短片，坦言自己過去的戀愛運其實一直都蠻差的，並在影片中大方分享，兩段讓她覺得超荒謬的經歷。影片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲愛莉莎莎自認以前戀愛運很差。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，前年曾遇過一位聊得非常來的對象，兩人當時穩定了大約半年，甚至每天聊超過8小時。不過後來她才驚覺，對方根本一直有女朋友。被揭穿後，男方竟聲稱自己跟正宮其實已經正在分了。為此，愛莉莎莎坦言，當時還選擇相信對方一陣子，最後看清男方根本沒有要分手的意思，才果斷斬斷這段孽緣，「所以就掰了。」

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▲愛莉莎莎曾和新歡穩聊半年。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎自認恢復速度蠻快的，才過了一兩個禮拜，她就迅速遇到下一任遠距離的曖昧對象。兩人的發展神速，甚至約好要一起飛往某個國家，來一場為期5天的浪漫度蜜月之旅。正當機票與住宿全都預訂完畢，在準備出發的前兩天，男方所在的國家竟無預警發生戰爭，導致兩人就再也沒有見面。為此，愛莉莎莎直呼：「我當時真的覺得天要亡我。」