《航海王》真人娜美脫了！　嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

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《航海王》真人娜美嚴冬脫了：尊重原作
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《航海王》真人娜美脫了！艾蜜莉路德嚴冬拍攝「堅持穿迷你裙」：尊重原作

記者陳芊秀／綜合報導

真人影集《航海王》第2季上線後在全球掀起極高熱度，除了討論劇情，角色造型的高度還原也讓動漫迷津津樂道。服裝設計師凱莉安伯納德（Kelly-Anne Barnard）近日受訪透露，扮演「娜美」的女星艾蜜莉路德（Emily Rudd）為了不讓粉絲失望，即使在南非的寒冬中，堅持穿著超短迷你裙拍攝，敬業態度連工作人員都大受感動。

▲▼《航海王》艾蜜莉路德嚴冬拍戲堅持穿迷你裙。（圖／翻攝自X）

▲艾蜜莉路德在《航海王》扮演娜美。（圖／翻攝自X）

嚴冬中拍攝動作戲

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凱莉安伯納德接受美媒《InStyle》的專訪，談及第2季第2集「鯨靈捕手」娜美的服裝，原作漫畫是無袖造型，真人影集版改成長袖，對此造型師表示：「她（艾蜜莉）有很多動作戲，且當時是在深冬進行拍攝，我想讓艾蜜莉保持溫暖，所以將這套服裝改成了長袖。」

迷你裙絕不讓步

儘管上衣為了禦寒做出微調，但下半身的「迷你裙」則展現演員的堅持。造型師透露，當初討論造型時，艾蜜莉路德明知拍攝現場氣溫極低，且要在寒風中與「薇薇公主」進行激烈對打，但她仍主動要求保留迷你裙設計，更堅定說：「這是為了粉絲，我想盡可能忠實還原。」

▲▼《航海王》艾蜜莉路德嚴冬拍戲堅持穿迷你裙。（圖／翻攝自X）

▲艾蜜莉路德嚴冬中拍戲，堅持穿迷你裙。（圖／翻攝自X）

資深海賊粉發威

事實上，艾蜜莉路德在試鏡成功前就是資深《航海王》粉絲，這也讓她在詮釋角色時多了一份對原作的敬意。而她在第2季還有因天氣異常，換穿比基尼的一場鏡頭，劇中特寫引發網友截圖。

▲▼《航海王》艾蜜莉路德嚴冬拍戲堅持穿迷你裙。（圖／翻攝自X）

▲▼《航海王》艾蜜莉路德嚴冬拍戲堅持穿迷你裙。（圖／翻攝自X）

▲《航海王》第2季娜美有換比基尼的鏡頭。（圖／翻攝自X）

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航海王娜美真人影集艾蜜莉

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