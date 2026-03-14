製作人B2帶傷上陣跳舞　MC銀赫笑翻親自轉發　

記者葉文正／台北報導

《宇宙啦啦隊》近期推出的舞蹈挑戰影片在網路上引發討論，不僅成員活力十足，連節目製作人B2也親自加入舞蹈行列，畫面一曝光立刻成為話題。影片中B2與MC銀赫以及宇宙啦啦隊成員一起完成挑戰舞蹈，意外形成反差效果，讓不少觀眾看完直呼「活久見」，更在社群平台迅速被轉傳。

▲《宇宙啦啦隊》麻由(左起)，銀赫與B2。（圖／記者黃克翔攝）

值得一提的是，節目MC銀赫在看到這支影片後也笑到停不下來，隨即在社群平台轉發分享，引發粉絲熱烈討論。事實上，在先前拍攝挑戰影片時，銀赫就曾半開玩笑地對B2說：「如果你也一起跳的話，我就轉發。」沒想到B2真的親自上場完成挑戰，銀赫也兌現承諾轉發影片，讓整段互動成為粉絲津津樂道的亮點。

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▲B2(左)跳舞的影片被銀赫轉發。（圖／B2提供）

此外，Sandy（吳姍儒）在看完影片後也忍不住留言表示：「(B2)腳壞掉居然可以跳!!!勵志到不行!!」一句話讓整支影片更添話題性。B2帶傷仍加入舞蹈挑戰的畫面，不僅讓現場工作人員笑成一片，也被不少網友稱為「最拼製作人」。

▲B2與銀赫搭配宇宙啦啦隊。（圖／B2提供）

宇宙啦啦隊此次推出的挑戰影片不僅展現團隊活力，也因為製作人與主持人的趣味互動，讓整支影片更具娛樂效果。影片曝光後在網路上迅速累積觀看與分享，不少網友留言表示：「不可能看到B2哥跳舞吧!」、「好活潑!」、「真的是太可愛了」。

隨著話題持續發酵，宇宙啦啦隊的挑戰舞蹈也成功吸引更多粉絲關注，成為近期社群平台上最具討論度的舞蹈挑戰之一。