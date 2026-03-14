直擊／SJ東海、銀赫太搶眼「沒發現VIVIZ站後面」　粉絲錯過女神淚崩

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體SJ D&E、VIVIZ受邀出席2026高雄櫻花季，兩團14日中午搭乘飛機抵達小港機場，由於本日旅客較少，他們迅速辦理完手續，馬上就踏入入境大廳，只是兩團一起出關，VIVIZ個頭嬌小、低調地跟在後方，幾乎全場都沒發現3位女孩就站在後方，歌迷沒看到當場難過到哭了。

▲▼SJ東海、銀赫熱情與粉絲打招呼。（圖／記者吳睿慈攝）



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東海、銀赫多次來到高雄開唱，下機熟門熟路，稍早抵達時，有旅客向《ETtoday》透露，「有工作人員指引他去人工通關，但銀赫熟門熟路走自動通關。」小港機場熟到宛如走廚房，令目睹的人都笑出來。

▲東海突然衝向鏡頭互動。（圖／記者劉亮亨攝）



兩團稍早在接近2點左右步入入境大廳，東海熱情地走在第一個，舉起手打招呼，甚至走向粉絲方收下信，銀赫則是跟在旁邊揮手，特別的是，四次元的東海看到攝影記者的鏡頭，還比起食指示愛，震驚所有人。

▲VIVIZ站在東海、銀赫後面，全場都錯過3位女神。（圖／記者吳睿慈攝）



只是個子嬌小的VIVIZ跟在身後，幾乎融入工作人員大隊裡，導致不少粉絲沒發現女神就在身後，VIVIZ離開後，才有人驚覺「她們走了！」沒看到的歌迷難掩失落心情淚崩。兩團預計在15日晚間登上高雄櫻花季舞台。