世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台賀老東家40年　少女隊的她懷孕了

記者陳芊秀／綜合報導

還記得開麗家族嗎？開麗經紀公司是台灣知名經紀公司之一，曾打造出無數人氣團體，包括小虎隊、紅孩兒、少女隊、帥哥美女綜藝團都是旗下藝人。該公司自1987年創立至今迎接40年，多位藝人特地聚在一起慶祝，其中吳奇隆也悄悄返台現身。

▲開麗公司迎40年，李之勤曬出大合照，張小燕、吳奇隆、徐若瑄等人出席聚會。（圖／翻攝自臉書）

據李之勤分享的大合照中，多達25位開麗的藝人與幕後功臣齊聚一堂。「綜藝教母」張小燕頂著標誌性的亮藍色短髮、戴著綠色方框眼鏡與綠色毛衣坐在C位，笑容可掬。而同框藝人除了李之勤、紅孩兒成員張洛君、王海輪、張克帆，歌手姜育恆、劉爾金、宋少卿、姚黛瑋、徐若瑄等熟面孔，最受矚目的是低調返台的吳奇隆，他穿著休閒、面帶笑意與昔日同門合影，展現多年不變的「開麗情誼」。

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▲姜育恆、傅薇、徐若瑄、王海輪各自活躍不同領域，難得同框。（圖／翻攝自臉書）

▲吳奇隆、劉爾金。（圖／翻攝自臉書／劉爾金）



而與徐若瑄同為「少女隊」的成員王思涵，現在是徐若瑄的經紀人，而且懷孕中挺著大孕肚出席聚會。

▲「少女隊」王思涵懷孕了。（圖／翻攝自臉書）

李之勤發文回憶90年代在國語歌壇奮戰的時光，特別感謝小燕姐、苗姐（苗秀麗）與蕭姐的提攜。她透露，當天「大姐大」苗秀麗感性地問大家：「演藝圈是一條不容易的路，把你們帶進來，是好？是如何？」而李之勤則報以深深致意，堅定表示：「這是我一生的福份。」她感激進入了一間誠懇對待、認真教導藝人的公司，才讓每個人都能在演藝浪潮中茁壯。她寫道：「生命的河流，細細長長慢慢流向至今，不定義熟人之成功，只願這美事，在每個人的生命歷程中都有著不凡的意義。」

▲李之勤（中黑衣者）同框公司大家長小燕姐、苗姐、蕭姐，發文感激提攜。（圖／翻攝自臉書）