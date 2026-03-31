血腥神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤 　豪門獵殺遊戲全面失控

記者蕭采薇／綜合報導

全球影迷敲破碗、當年以超低成本創下近6000萬美元全球票房奇蹟的黑色虐殺恐怖喜劇《弒婚遊戲》，終於迎來正宗續集！探照燈影業最新力作《弒婚遊戲：2度開局》宣布提前至4月2日清明連假檔期全台血腥「弒」玩。這部被影評譽為「今夏最令人賞心悅目的恐怖電影」，不僅在首集開出爛番茄87%的超高新鮮度，續集更以100%新鮮度開盤，更被大讚「娛樂性十足、毫無冷場」，如今帶著更龐大的世界觀與更變態的虐殺玩法強勢回歸，絕對是今年最值得進戲院體驗的終極爽片！

▲《弒婚遊戲》當年以超低成本創下票房奇蹟，正宗續集《弒婚遊戲：2度開局》正式登場。（圖／探照燈影業提供）

爛番茄高分神作！首集「躲貓貓」玩出命 新娘逃出生天卻捲更大殺陣

沒看過第一集也完全不用擔心看不懂！《弒婚遊戲》首集講述一名出身平凡的少女，滿心歡喜嫁入以桌遊發跡的頂級豪門，卻萬萬沒想到這個家族有個變態傳統：新成員必須在午夜抽牌進行遊戲。而超衰的女主角偏偏抽中最可怕的「躲貓貓」，被迫在豪宅內上演一場撐不到天亮就得死的血腥獵殺。

▲《弒婚遊戲：2度開局》全片獵殺過程毫不中斷，豪邁狂噴超過7加侖的血漿。（圖／探照燈影業提供）

大難不死的新娘原以為在首集結局已經順利逃出生天，未料在《弒婚遊戲：2度開局》中，她竟淪為更高階層、勢不兩立的「四大家族」爭奪至高權力的終極獵物，這一次，等待她的將是規模更龐大、更喪心病狂的死亡遊戲！

▲《弒婚遊戲：2度開局》大難不死的新娘，原以為在首集結局已經順利逃出生天，沒想到成為終極獵物。（圖／探照燈影業提供）

場面極致血腥升級！狂噴7加侖血漿「斷肢殘臂」沒在客氣

《弒婚遊戲：2度開局》不僅承襲了前作的黑色幽默，整體視覺與刺激度更是全面大暴走！這次首集最強新娘薩瑪拉威明（Samara Weaving）不再孤軍奮戰，預告片開場，她便與神祕妹妹凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）雙手被銬在一起，驚悚指數瞬間拉滿。

▲《弒婚遊戲：2度開局》最強新娘薩瑪拉威明不再孤軍奮戰，與神祕妹妹凱瑟琳紐頓並肩作戰。（圖／探照燈影業提供）

為了活命，這對高顏值姊妹花不僅得合力鋸斷手銬，更在混戰中將鐵面人反派送進滾筒洗衣機「極速清洗」，各種創意死法令人瞠目結舌。全片獵殺過程毫不中斷，豪邁狂噴超過7加侖的血漿，面對滿地斷肢殘臂，妹妹嚇得驚呼：「東西還刺在你的手臂裡！」新娘卻淡定回嗆：「眼不見為淨」，將極致的恐懼與爆笑完美揉合。

▲《弒婚遊戲：2度開局》掀起規模更龐大、更喪心病狂的死亡遊戲。（圖／探照燈影業提供）

超豪華卡司互飆髒話！豪門死亡遊戲誰能「贏者全拿」？

本集不僅殺戮場面更加浩大，超華麗的卡司陣容更是讓影迷驚喜連連！除了薩瑪拉威明強勢回歸，還加入了《魔戒》男星伊利亞伍德（Elijah Wood）、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》凱瑟琳紐頓，以及「虐殺片始祖玉女」莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）帥氣現身舉槍。

▲《弒婚遊戲：2度開局》落難姐妹花帥氣舉槍反擊。（圖／探照燈影業提供）

最令人興奮的是，「身體恐怖大師」導演大衛柯能堡（David Cronenberg）也驚喜跨界客串演出，讓年輕卡司們直呼，能對著這些傳奇大咖尖叫飆髒話，簡直是解鎖人生成就！這場猶如真人大逃殺的豪門獵殺，究竟誰能活到最後掌控全球權力？《弒婚遊戲：2度開局》將於4月2日全台上映。

▲《弒婚遊戲：2度開局》不僅殺戮場面更加浩大，超華麗的卡司陣容更是讓影迷驚喜連連。（圖／探照燈影業提供）