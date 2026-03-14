HowZ驚喜「快閃現身信義區開唱」！　被點歌卻喊：凌晨5點再唱

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手HowZ推出第二張個人專輯《The Bloomin Prince／花花公子》，以十種花語串連十首歌曲，描寫不同感情狀態。昨（13日）晚間他驚喜現身台北信義區鬧區快閃演出，一連帶來〈Real Nice〉、〈雲端情人〉與主打歌〈大說謊家〉，吸引不少民眾駐足圍觀。歌曲上線不久，現場已有歌迷能跟著合唱，甚至有人高喊安可，氣氛相當熱烈。

▲HowZ推出新專輯獲得歌迷熱烈迴響。（圖／Light House提供）

當歌迷點播去年推出的〈凌晨五點鐘〉時，HowZ也不改幽默本性笑回：「當然沒問題，我們等等凌晨五點再唱才應景。」睽違5年再推新專輯，他特別打造高規格實體專輯，其中還包含親自調製的專屬香水，作為送給購買實體專輯歌迷的限定禮物，目前首批銷量已所剩不多。

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主打歌〈大說謊家〉以罌粟花的劇毒象徵感情中致命誘惑，描寫在背叛關係中痛苦卻難以抽離的情緒，MV邀來曾入圍金鐘的演員夏騰宏主演，詮釋情感崩潰的狀態，HowZ拍攝當天也特地到場探班，還趁機向對方請益演技。

▲HowZ週末夜空降信義鬧區。（圖／Light House提供）



MV宣傳期間，一段怒摔手機的畫面意外掀起網友討論，不少人留言「為手機請命」，還幽默安慰他不要衝動，讓原本為發片緊張的HowZ瞬間被逗笑。隨著專輯正式發行，他也期待主打歌〈大說謊家〉能被更多人聽見，並邀請歌手朋友們一起翻唱、玩出不同版本。