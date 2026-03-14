台灣最毛迷因成真！《死亡之握》玩命牽手　女學生拔河秒斷臂嚇瘋網

記者蕭采薇／台北報導

台灣最惡名昭彰的迷因「死亡之握」，如果不再只是個地獄哏玩笑呢？恐怖片《死亡之握：鬼牽手》，敘述一場看似輕鬆聯絡感情的同學聚會，卻因為一個「必須先和鬼交朋友」的禁忌遊戲，開啟了無法停止的死亡殺戮，挑戰觀眾的膽量極限。

▲《死亡之握：鬼牽手》在大學同學訂婚派對上，眾人起鬨挑戰「鬼牽手」遊戲。（圖／網銀提供）

同學會變調！嚴正嵐、涂善存玩命「鬼牽手」人性崩壞

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在《死亡之握：鬼牽手》中，這場招惹邪靈的遊戲不僅要人命，更讓昔日同窗情誼瞬間變調。嚴正嵐在片中飾演凡事認真過頭的老師，與涂善存飾演的校園風雲人物久違重逢。原本只是大家起鬨瞎玩的「鬼牽手」遊戲，卻在笑鬧中一步步走向失控。伴隨著「輸了就要跟我走」的詭異童謠，當遊戲開始索要致命代價時，「好朋友」的假面具也隨之崩解，為了活下去，眾人開始互相猜疑，陷入萬劫不復的深淵。

▲《死亡之握：鬼牽手》招鬼遊戲失控，初孟軒找上道士求救。（圖／網銀提供）

女學生拔河秒斷臂！指甲硬生撕裂畫面太衝擊

在今日曝光的正式預告中，一連串挑戰感官極限的詭異畫面快速閃現：拔河比賽中女學生的手腕竟突然應聲斷裂、特寫指甲遭殘忍撕裂崩離引發痛苦尖叫，甚至還有小女孩站在高樓陽台邊緣，絕望地對著遠方呼喊「媽媽」。每一個僅閃現數秒的衝擊畫面，都讓人看得屏住呼吸、頭皮發麻，不禁瘋狂猜測這些駭人事件背後，究竟是受到什麼樣的恐怖力量悄悄操控？

▲《死亡之握：鬼牽手》校園裡女學生玩了「鬼牽手」遊戲後離奇斷手。（圖／網銀提供）

催命童謠迴盪！是朋友就牽手...輸了代價超毛

預告中最讓人不寒而慄的，莫過於反覆迴盪在耳邊的歌詞：「好朋友，握握手……輸了就要跟我走。」原本看似可愛天真的童謠，在片中不斷變奏，當純真童聲與血腥死亡遊戲交織在一起，旋律瞬間化為最致命的催命符。一句「是朋友，就牽手」，道盡了這場遊戲的無情與殘酷。《死亡之握：鬼牽手》將帶領觀眾體驗最深層的恐懼，4月17日全台上映。

▲舊同學玩招鬼遊戲犯禁忌，（左起）睦媄、初孟軒、嚴正嵐、美麗本人、林子熙、涂善存、歐陽倫。（圖／網銀提供）。（圖／網銀提供）