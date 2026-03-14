梁朝偉破天荒首演歐洲片！名導為他「量身打造」遭看衰　點頭答應內幕曝

記者蕭采薇／台北報導

梁朝偉破天荒首度接演歐洲電影！由柏林影展「金熊獎」得主、匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）執導的新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend），不僅邀請他擔綱主演，導演更坦言角色完全是為他「量身訂製」。導演也應金馬奇幻影展之邀，於下個月親自來台為電影造勢宣傳。

▲梁朝偉首度演出歐洲電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬提供）



遭三國製片看衰「他太挑」！梁朝偉點頭逼瘋名導

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談到這次促成世紀合作的內幕，過程可說是波折不斷。伊爾蒂寇恩伊達透露，當初在編寫劇本時，就深深著迷於梁朝偉那「充盈且富有意義的沉默與驚人的存在感」，私心指定要由他來飾演貫穿全片的香港「精神科學家」。

▲匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，欽定梁朝偉演出《你是不會當樹嗎》，一開始遭到三國製片反對。（圖／海鵬提供）

沒想到這個夢幻名單一開出來，竟立刻遭到德國、匈牙利和法國等三國製片的全數反對。所有人紛紛勸退，直言這「根本不可能」，並坦言梁朝偉挑劇本非常嚴格，且從未接演過歐洲電影。沒想到，梁朝偉最後竟跌破眾人眼鏡霸氣點頭，讓導演欣喜若狂。

視訊不聊劇本狂聊樹！百年銀杏見證時空奇緣



更有趣的是，當這位歐洲名導與亞洲影帝第一次透過Zoom視訊開會時，兩人聊的完全不是嚴肅的劇本或角色設定，反而熱烈分享起彼此「和樹溝通」的神奇經驗，意外曝光了梁朝偉私下超萌的反差感。

▲匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，坦言角色是為梁朝偉量身打造。（圖／海鵬提供）

《你是不會當樹嗎》劇情以一棵矗立數世紀的銀杏樹為樞紐，見證歷史興衰，並串起三段跨越時空的奇妙緣分。曾以《夢鹿情謎》紅遍全球的導演，這次將深刻的關照從動物轉向植物，持續探索人類與自然的奇妙交集。

3種底片打造極致視覺！精準捕捉影帝清冷感

身為當代匈牙利電影的領軍人物，導演為了強化不同時期的節奏與人物特質，在視覺上玩出極致巧思。她運用35mm黑白底片拍攝1908年的女大生，再以色彩豐沛卻輪廓模糊的16mm彩色底片刻畫1970年代的男大生。至於飾演2020年神經科學家的梁朝偉，則罕見地採用精確的數位攝影機來拍攝，完美捕捉並呈現出他角色中獨有的孤獨清冷與現代感。

▲梁朝偉首度演出歐洲電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬提供）