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看女孩挑戰SUPER JUNIOR經典舞　神童感動泛淚

記者葉文正／台北報導

緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》迎來熱血沸騰的「傳奇偶像舞台」主題，不僅邀請到韓流天團SUPER JUNIOR成員利特、神童擔任飛行評審，更將經典K-POP舞台直接變成節目競賽關卡。晉級的24位宇宙啦啦隊成員，必須從SUPER JUNIOR三首代表作〈Sorry, Sorry〉、〈Black Suit〉、〈Mr. Simple〉中擇一挑戰，並依照前一輪成績排名優先選曲，最終分成三組進行舞台競賽，氣氛緊張又刺激。

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》神童(左)、利特專注看著女孩們的表演，十分感動。（圖／緯來提供）

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》神童(左)、利特專注看著女孩們的表演，十分感動。（圖／緯來提供）

節目由銀赫擔任MC，與利特、神童難得同框，三人好感情立刻在舞台上展現，不僅互相吐槽也笑料不斷。當神童分享團舞表演訣竅時表示：「炫耀自己的同時，也要符合團體的風格。」利特也分享自己對舞台表現的看法，「我跟神童想的不一樣，如果大家總是融合在一起，反而分不出誰是誰，一定要突顯自己的魅力，必須要有自己的風格。」更鼓勵女孩們在舞台上放膽表現：「千萬不能害怕，放馬過來！」

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▲緯來原創《宇宙啦啦隊》神童(左)、利特專注看著女孩們的表演，十分感動。（圖／緯來提供）

▲神童(左)、利特專注看著女孩們的表演。（圖／緯來提供）

《宇宙啦啦隊》其中一組隊長的表現讓利特印象深刻，即使這位女孩腳痛、飽受坐骨神經痛困擾，仍咬牙完成高難度地板動作，原本應該雙手撐地的橋段，她最後改以單手完成舞蹈，展現強大意志力。對此利特直呼相當佩服，而MC銀赫幽默補充：「通常這種動作在SUPER JUNIOR裡，銀赫也是專門負責這個部分的。」再次引發全場笑聲。

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》神童(左)、利特專注看著女孩們的表演，十分感動。（圖／緯來提供）

▲《宇宙啦啦隊》女孩們挑戰SUPER JUNIOR的經典歌曲〈Sorry, Sorry〉。（圖／緯來提供）

神童在評審過程中也十分感動：「其實我剛剛看得有點泛淚，動作非常精準，每一個動作的角度、甩手的方向、高度，要統一舞蹈其實非常困難。」這些歌曲對他而言都是熟悉到不能再熟悉的舞蹈，因此更能看見女孩們背後付出努力練習的成果，更用中文向大家說：「辛苦了，很棒。」

《宇宙啦啦隊》第二集將帶來經典K-POP舞曲的熱血舞台，也讓觀眾見證女孩們挑戰偶像級舞蹈的成長與爆發力。緯來原創《宇宙啦啦隊》每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間9點於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。

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