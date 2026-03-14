巫苡萱發千份雞排慶勝韓　比賽潛伏在敵軍營中結果曝

記者葉文正／台北報導

巫苡萱、Kapo、Nabi373 與嘉寶今天與 DJB合作，為中華隊贏南韓隊發1,000份勝利雞排，巫苡萱提到，「其實台韓大戰當天我是坐在外野席上，而且周圍都是南韓粉絲，本來還互相尊重，可是到我們贏的那一刻，我就再也無法矜持了。」

▲巫苡萱(中)、Kapo(左)、Nabi373現身發雞排 。（圖／記者葉文正攝）

巫苡萱今天與Kapo、Nabi373 與嘉寶一同出席發雞排，她提到紀念WBC台灣贏了南韓，在這歷史一刻，希望大家努力深耕棒球，除棒球外，希望更多粉絲能更關注我們比賽，所以今天北中南都會發送雞排，普天同慶。

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▲巫苡萱提到自己潛伏在敵軍中加油 。（圖／記者葉文正攝）

提到自己在經典賽的過程，巫苡萱說，其實除了中日戰外，每一場都有進去幫中華隊加油，「我的票在韓國應援區，但是基於跟韓國球迷互相尊重，我把國旗收起來，把衣服穿起來，但在贏了那一刻，我們都在默念便當便當，揮棒落空，當隊長陳傑憲上場代跑那一刻，我真的激動落淚，畢竟球員是賭上自己的運動生命在拚戰，真的很感動。」

▲巫苡萱開心發雞排 。（圖／記者葉文正攝）

嘉寶也提到，最近剛離開富邦啦啦隊，但是覺得自己有語言方面的天分，所以現在也是勤學韓語，搭配目前韓援進來台灣，相信自己有更多空間可以發揮，不一定要在啦啦隊裡面工作。

▲民眾大排長龍領雞排 。（圖／記者葉文正攝）