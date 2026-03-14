《逐玉》脫衣刮痧尺度大！田曦薇裸背激美…張凌赫摟入懷極致曖昧

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》同步在台灣3家串流平台熱播中，劇集在海外關注度逐漸升高，其中在台灣Netflix已經連續7天日榜熱門第一。該劇由張凌赫、田曦薇主演，近日播出脫衣刮痧的名場面，近距離的裸背鏡頭讓網友直呼尺度好大。

▲《逐玉》劇情上演脫衣刮痧，神還原小說名場面。（圖／翻攝自微博）

*本文有劇情雷*

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《逐玉》改編自晉江文學城作家團子來襲的著作《侯夫人與殺豬刀（後改名：逐玉）》，描述殺豬女樊長玉意外拯救落難侯爺謝征，因故假結婚卻萌生真愛的故事。劇情到中段逐步開虐，長玉所住的西固巷慘遭山賊屠村，為了引開惡人又墜崖，所幸樹枝纏身避免落地，但長時間昏迷在寒風中導致邪寒入體，謝征為救妻子為其刮痧活血。

▲《逐玉》還原小說中謝征為樊長玉刮痧活血。（圖／翻攝自微博）

刮痧是原著迷與劇粉高度期待還原的情節，劇版鏡頭用大量的逆光拍攝，並以黃橙色調淡化重傷血腥的殘酷，轉而營造出一種溫暖又帶點私密的氛圍。田曦薇昏迷中被「丈夫」脫去上衣，張凌赫扮演的「謝征」用熱水浸過的銅錢，緩緩在妻子後背刮痧，而女方承受刮痧疼痛，倒在男方懷中更不時因痛楚而抖動，恍惚間睜眼，兩人彷彿像在對視。

▲《逐玉》劇版刮痧戲拍得極致曖昧，田曦薇飾演的「長玉」因刮痧疼痛身體不時抖動。（圖／翻攝自微博）

同時鏡頭巧妙地近距離聚焦在長玉緊閉的睫毛、背部留下的刮痧紅痕，以及謝征銅錢刮痧的手部動作。其中一幕田曦薇幾乎背部全裸，線條若隱若現，被張凌赫小心翼翼摟入懷中，情感曖昧到極致，又多了一種生死相依的儀式感。

▲刮痧戲田曦薇身材線條絕美。（圖／翻攝自微博）

由於大陸長劇審查嚴格，《逐玉》劇版還原小說內容的程度相當高，網友看完跟著激動留言「導演這麽會拍真不怕被封真不要命了」、「導演好會拍」、「如果沒有背景音樂，應該會聽到呼吸聲」、「給我看得心跳加速」。還有人好奇現實中這段怎麼拍攝，輪番Tag劇組交出花絮。