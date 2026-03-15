連孫儷女兒也跳過甘露寺！　《甄嬛傳》鐵粉笑翻：全世界觀眾都一樣

記者田暐瑋／綜合報導

大陸古裝劇《甄嬛傳》改編自同名小說，儘管首播至今已經過了10多年，仍有大量粉絲研究、討論其中內容，堪稱經典宮鬥之作。其中劇情走到甘露寺環節時，都會被大批劇迷要求快轉，孫儷受訪時也坦言，女兒其實也會跳過甘露寺劇情，讓網友笑到不行。

孫儷先前受訪時，分享女兒觀賞《甄嬛傳》的趣事，透露女兒小花也很喜歡看《甄嬛傳》，但每次都會選擇跳過甘露寺的劇情，反而是重複觀看熹妃回宮的片段，她笑稱自己是「甄學學渣」，但女兒卻是三刷的高級迷妹，甚至會為媽媽解釋接下來的情節，因為不想看到媽媽受苦。

▲《後宮甄嬛傳》。（圖／八大電視提供）



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這一消息迅速在網上引發熱議，許多網友紛紛大笑表示認同，認為甘露寺的劇情確實讓人難以忍受，「原來所有觀眾都一樣」、「連孫儷女兒也會跳過甘露寺」、「甄嬛傳我看了快十遍 甘露寺只完整的看過一遍」。

在微博上，相關話題持續發酵，許多網友分享了自己的觀後感，回憶在觀看《甄嬛傳》時的心情，認為甘露寺的劇情過於沉重，不如其他片段來得精彩，另一位網友則表示，即使甘露寺的劇情重要，但仍然難以讓人入戲，反而最受歡迎的是滴血驗親和熹妃回宮的橋段。