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秘戀6年沒人發現！韓女偶像Jenny結婚了　甜蜜喊：我是3月新娘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團DIA於2015年成軍，只可惜團體在2022年宣布解散，成員各自紛飛，有人力拚轉型，挑戰戲劇作品，也有人進入家庭。前成員Jenny（제니，李素律）便在13日傳來好消息，她7日與交往數年的圈外男友結婚，令粉絲更吃驚的是，情侶倆其實已經在一起長達6年5個月！

▲▼秘戀6年沒人發現！韓女偶像Jenny嫁了　甜蜜喊：我是3月新娘。（圖／翻攝自Jenny IG）

▲▼DIA Jenny結婚了。（圖／翻攝自Jenny IG）

▲▼秘戀6年沒人發現！韓女偶像Jenny嫁了　甜蜜喊：我是3月新娘。（圖／翻攝自Jenny IG）

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Jenny在2019年退出團體後，積極朝演技方向發展，長得甜美又氣質出眾，獲得大眾喜愛。她13日傳來好消息，與交往6年又5個月的圈外男友舉辦婚禮，祝歌歌手甚至找來DIA成員豫彬獻唱，逾10年的交情，令歌迷直呼「團魂還在」。

婚禮圓滿結束後，Jenny也同步透過IG致謝：「真心感謝這麼忙碌之中還前來參加給予祝福的友人們，多虧了大家讓我留下一輩子難忘的幸福回憶，我會幸福地生活下去的。」而她過去在貼出婚紗照時，也曾甜喊：「一瞬間就過去了6年5個月，我成爲3月的新娘了！」

▲▼秘戀6年沒人發現！韓女偶像Jenny嫁了　甜蜜喊：我是3月新娘。（圖／翻攝自Jenny IG）

▲Jenny後來轉戰戲劇圈。（圖／翻攝自Jenny IG）

Jenny在2015年透過女團DIA出道，當時以藝名「再妮（Jenny）」活動，2019年退出團體後，才改用本名「李素律」在戲劇圈闖蕩，陸陸續續參演過網路戲劇《甜蜜的誘惑》、《不要單身要戀愛》等。

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Jenny제니李素律

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