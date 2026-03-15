韓劇《莎拉的真偽人生》原型曝！20年前轟動韓國　全智賢李政宰全受害

記者田暐瑋／綜合報導

韓國近期推出的犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》引起廣泛關注，憑藉高水準的製作、緊湊的劇情和強大的明星陣容，迅速攀升至全球非英語類影集排行榜第三名。而劇中涉及的詐騙情節，竟與2006年震驚韓國的「Vincent&Co.」詐騙案有著驚人的相似之處，當時包括全智賢和李政宰等多位巨星均成為受害者。

該劇由申惠善和李浚赫主演，故事圍繞一宗命案展開，層層謊言掩蓋了真相，女主角金莎拉偽造身份，製造並販售虛構的歐洲皇室名牌包，成功吸引上流社會及明星的追捧，令這些假名牌在韓國成為高價搶手貨，詐騙手法與2006年發生的「Vincent&Co.」案件如出一轍。

▲《莎拉的真偽人生》。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

當時一名男子在首爾清潭洞虛構了一個名為「Vincent & Co.」的瑞士名錶品牌，聲稱產品專供歐洲王室，吸引了大量名流購買，該案件的調查過程中，警方發現男子向30人出售了35件商品，總詐騙金額高達4.46億韓元。

許多名流因擔心被外界嘲笑而不願意配合調查，這也成為警方調查中的一大難題。最終，男子於2006年12月被判處4年有期徒刑，而曾經為該品牌代言的明星們，包括李政宰、全智賢等也因此受到影響。