《獅子王》吉娃娃歌詞「真正翻譯大揭密」　網傻眼被騙30年：童年崩壞

記者田暐瑋／綜合報導

迪士尼電影《獅子王》至今仍是許多人心中的經典，尤其開場名曲《Circle of Life》的歌詞：「Nant’s Ingonyama Bagithi Baba～」更是為人傳唱，還有人用諧音哏笑說：「像是在唱吉娃娃。」不少人認為這句話是某種神秘的神聖咒語，但喜劇演員Learnmore Jonasi親自解釋了這句話的真正含意，讓一票人童年大崩壞。

▲《獅子王》吉娃娃歌詞「真正翻譯大揭密」。（圖／翻攝自網路）



YouTube頻道《One54 Africa》邀請了辛巴威喜劇藝人Learnmore Jonasi上節目，談到《獅子王》中經典插曲《Circle Of Life》，主持人對「Nant’s Ingonyama Bagithi Baba～」這句歌詞提出疑問，並模仿演唱了一段，好奇到底是什麼意思？Learnmore指出，這句歌詞實際上是祖魯語，翻譯其實是「看！那裡有一隻獅子！」讓在場所有人當場傻眼。

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主持人坦言很難以置信，另一位嘉賓試圖改成英文唱出來：「Look！There is a Lion, oh my god！」讓現場爆笑連連。他表示，自己原本以為歌詞會描繪壯麗的場景，沒想到卻是如此直白的意思，還意外成為《獅子王》的經典名言，帶來了數十億的收益。

▲喜劇演員Learnmore Jonasi解釋真正含意。（圖／翻攝自YT）



不少來自非洲的觀眾補充了更多文化背景，坦言不能僅僅從字面理解歌詞，因為在祖魯文化中，「Ingonyama」不僅是獅子的意思，更象徵著「王者」或「陛下」，這句歌詞實際上是對新生王者的致敬，表達了對於王權的尊重和歡迎。

