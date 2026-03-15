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開水小姐批「養生館消費李炳輝」！　店長親曝「24年暖心合約」真相

記者田暐瑋／綜合報導

77歲的資深藝人李炳輝曾以《流浪到淡水》一曲紅遍全台，然而他和太太雅惠近年身體狀況欠佳，不僅雙雙歷經中風，雅惠也患上帕金森氏症，目前他則以街頭演出及零星商演維持家計。而以他為名的足體養生館近日被網紅「開水小姐」質疑店家利用李炳輝的名氣來賺取利益，店家也親上火線回應。

網紅「開水小姐」在社交平台上發文表示，每次經過李炳輝的養生館時，感到十分諷刺，暗指店家利用李炳輝的名氣來賺取利益，引來部分網友對店家展開抵制，一名自稱是創始店店員的網友強調：「本人就職於淡水創始店，民國91年開店迄今，24年來每個月都有支付數萬元代言費給炳輝哥，也有三節獎金，每個月由炳輝哥請人來領，未曾中斷過，店內師傅及櫃檯都可以作證，以上僅限於淡水創始店。」

▲▼中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡，李炳輝。（圖／記者李毓康攝）

▲李炳輝。（圖／記者李毓康攝）

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此外，該網友還提到，台北市的其他店面是前股東另行經營，並不代表李炳輝的形象使用權有問題，李炳輝養生館也透過官方聲明表達感謝，並澄清李炳輝的肖像權是經過合法授權的，呼籲大家在未經查證的情況下，避免散播不實資訊，以免影響到努力工作的同仁，店長最後表示，李炳輝會不定期來店裡串門，希望大家能夠理性看待此事，而不是因為不實消息而抵制店家。

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李炳輝

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