韓主持直播抓髮暴打女網紅！家具砸碎慘叫全都錄　她還原驚悚現場

記者田暐瑋／綜合報導

南韓知名主持人MC DingDong於2022年爆發酒駕事件後葬送自己的前途，他近期將重心轉往網路節目，怎料，近日遭到一名直播主A女調侃酒駕，當場失控暴打對方。A女事後還原當時情況仍心有餘悸，決定提起法律訴訟。

MC DingDong暴打直播主A女被全程直播，讓觀眾目瞪口呆，A女在後續的專訪中還原了當時的狀況，表示現場氣氛原本和諧，但一提到MC DingDong的過去時，男方瞬間失控，抓住她的頭髮並施暴，導致現場混亂，連周圍家具都損壞。

▲MC DingDong直播失控！抓女網紅出拳狂毆 主持人驚恐：快關攝影機。（圖／翻攝自news1）



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事件發生後，許多網友對於現場其他來賓的冷漠反應表示不滿，批評他們在看到暴力行為時竟然沒有上前阻止，而是要求移開鏡頭，A女則解釋，這是因為同事們希望減少她狼狽的模樣被拍下，才會提出移開鏡頭的要求。

事後，MC DingDong感到相當懊悔，還哭了出來，聲稱是因為想到孩子才情緒失控，但A女透露只收到男方冷淡的簡訊回覆，因而決定提起法律訴訟，並駁斥外界流傳她是為了「恐嚇取財」，強調實際上是對方經紀公司主動提出1000萬韓元（約台幣24萬元）的和解金，而非她主動索賠。

▲MC DingDong直播失控！抓女網紅出拳狂毆 主持人驚恐：快關攝影機。（圖／翻攝自news1）