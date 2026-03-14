《航海王》第2季根本催淚彈！　「拉布自虐撞山壁」真相網哭爆

記者陳芊秀／綜合報導

真人版影集《航海王》第2季於3月10日上線，現在是Netflix全球日榜熱門第一的作品。而《航海王》第2季不僅陸續登場新角色，劇情更是催淚彈等級，其中動漫迷熟知的角色「拉布」登場，其故事更是哭翻一票觀眾，第2季更在知名評分網爛番茄更獲得滿分高評價！

*本文有劇情雷請斟酌*

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▲《航海王》第2季拉布的故事在原著相當催淚。（圖／翻攝自X）

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「拉布」自虐撞山壁！原因藏洋蔥

《航海王》描述主角魯夫夢想成為「海賊王」，為了尋找大秘寶（ONE PIECE），與夥伴在「偉大的航路」展開冒險的故事。真人影集第2季登場的「拉布」（Laboon），是一隻體型巨大的鯨魚，出現在「偉大的航路」海口處，更將魯夫的夥伴與梅莉號一口吞入肚中，魯夫為了拯救夥伴卻苦無對策，此時遇見燈塔看守員「可樂克斯」。

而「拉布」有個異常舉動，每天不斷用頭撞擊紅土大陸，可樂克斯每天射擊麻醉槍使其昏迷，但牠早已把頭撞到滿是傷痕。原來牠原本是一隻孤單的鯨魚，被倫巴海盜船一行人收留，相伴同行更成功穿過顛倒山，但是海盜為了前進偉大的航路，不捨脆弱的拉布經歷更危險的海域，只好將牠留在偉大的航路入口，海盜承諾有一天一定會回來，不料自此之後再也沒有消息，留在原處的拉布以為朋友還在另外一邊環遊世界，因此每天用頭試圖撞破紅土大陸的山壁，想要與昔日的夥伴重逢。

▲拉布是一隻巨大鯨魚，每天撞山壁導致頭部滿是傷痕。（圖／翻攝自X）

布魯克出現了！〈賓客斯的酒〉引爆淚腺

與拉布做出承諾的人，是海盜布魯克，在《航海王》原作是非常重要的角色，在拉布的回憶劇情時登場，令不少動漫迷驚喜。而布魯克用小提琴演唱〈賓客斯的酒〉，是動漫原作的名場面，喜愛音樂的拉布，聽著布魯克的笑聲與歌聲，在海中開心翻轉。而布魯克一角由Martial T. Batchamen飾演。

▲真人影集還原《航海王》布魯克唱〈賓客斯的酒〉。（圖／翻攝自IG）

打破真人翻拍必崩魔咒！爛番茄100%滿分開局

真人影集描述鯨魚拉布的故事，與原著稍有不同，但人物造型還原度高，網友認為連布魯克「呦齁齁齁齁」的笑聲都還原了！最大不同是拉布外型，動畫版拉布當時還是一隻藍色的小鯨魚，真人影集版則已經是巨大的鯨魚，不得不與夥伴分離時，眼睛流露出憂傷，而再度聽到〈賓客斯的酒〉的歌時，大大的眼珠泛出淚水，場面更是令人鼻酸。拉布的故事除了是動漫迷熟知的哭點，也讓首度接觸《航海王》觀眾隨之感動，Netflix公開劇中〈賓客斯的酒〉片段，網友形容「光憑布魯克和拉布的這段戲，他們就應該在爛番茄上拿到100%的好評」、「布魯克，神還原！連笑聲都像」、「拉布好可愛」、「已哭爆」、「笑聲有像」。

《航海王》真人影集打破真人翻拍漫畫一定差評的刻板印象，在美國知名評分網「爛番茄」深獲肯定，第1季爛番茄指數86%，第2季截至目前為止仍是100%。

▲《航海王》第2季爛番茄指數100%。（圖／翻攝自臉書）

拉布也會在高雄

隨著《航海王》第2季全球上線，台灣獨家活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」將於14日在高雄登場，當地已經陸續布置，網友發現鯨魚「拉布」出現，更是朝聖必看亮點。同時日本東京澀谷也有「拉布」裝置藝術出現，澀谷版拉布高達8公尺，將展出到3月16日，近日已經有不少粉絲前往朝聖。

▲東京澀谷有一個高達8公尺的拉布。（圖／翻攝自X）