《逆愛》田栩寧爆劈腿生子！網紅直播曬「接吻片」自證　情緒崩潰開罵

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星田栩寧因演出BL劇《逆愛》爆紅，劇集播出期間爆出有前女友「蘇蘇」，還有疑似現女友「若若」，但緋聞不了了之，他也繼續活動。如今又有網紅九成美爆料兩人交往，指控田栩寧出軌，隱瞞和其他女生生下孩子，她在直播時情緒激動，表示願意為所說的話負責。

九成美在14日淩晨的直播中，公開指控田栩寧在戀愛期間出軌，聲稱兩人2022年開始交往，並在2024年初分手，而田栩寧與另一名女生的孩子則在2024年8月出生，意味著男方是在兩人交往期間內出軌，為了自證，還分享了一段兩人親吻的影片。

▲《逆愛》田栩寧爆劈腿生子。（圖／翻攝自微博）



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不只如此，九成美更爆料遭到冷暴力，稱田栩寧在走紅後就中斷與自己的一切往來，更暗指田栩寧有「現任女友」，疑似是指先前爆出緋聞的若若，她在直播中情緒激動，表示願意負責，並強調這些都是真實經歷。

事實上，田栩寧過去就傳出未婚生子，但工作室多次發布聲明，堅決否認傳聞，強調田栩寧目前單身，從未結婚或育有子女，並將相關謠言視為惡意造謠，有粉絲質疑接吻影片真實性，直言影片存在AI合成痕跡，所用的照片也都是田栩寧公開照片，因此不具可信度。

▲九成美爆料田栩寧爆劈腿生子。（圖／翻攝自微博）

