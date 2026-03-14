BTS合體回歸！韓警啟動「最高戒備」：全動員特警防恐攻　國安級規格曝

記者田暐瑋／綜合報導

南韓國際天團BTS（防彈少年團）經過成員陸續當兵的空白期，終於在2026年迎來回歸日子，他們選在3月21日於光化門前與全球粉絲同樂，不過警方計劃動用特警隊的所有可用人力，防範潛在的恐怖攻擊風險。

警方為了21日防彈少年團（BTS）的復出演唱會，將採用「體育場型」的人潮管理方式，確保觀眾僅能通過指定通道進入，「針對21日的BTS光化門演唱會，我們正集中進行最後的安全檢查。由於中東局勢等國際情勢惡化，無法排除恐怖襲擊的可能性，因此我們已做好充分的準備。」

▲BTS。（圖／翻攝自Facebook／BTS방탄소년단）



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警方計劃動用特警隊的所有可用人力，警告將對任何公共威脅採取嚴厲手段應對，以防範潛在的恐怖襲擊風險，為了阻止危險物品進入活動場地，警方決定在所有觀眾出入口（共30個）安裝金屬探測器，還計劃在主要道路和側街上部署電子車、物桶型路障和警察巴士，防止事故發生。

警方也在為活動當天可能接獲炸彈威脅的報告做好準備。計劃運用聯合分析應對小組，對報告內容進行風險分析，以便及早應對公共威脅。此外，若因公共威脅導致警力浪費或活動受阻，警方將原則上進行拘留調查，並對所有事件追究民事賠償責任。

