40年前超商咖啡代言人是他！現身台北拍片「撕走紅包蓋」挺後輩拒酬勞

記者陳芊秀／綜合報導

台灣在30年前連鎖超商首度推出現煮咖啡服務，不僅造成轟動，更改變了民眾的早晨生活習慣，而當時為其拍攝電視廣告是金鐘影帝張晨光，近年活躍大陸戲劇圈。而他近日現身台北大直，應藝人張兆志之邀拍短片，張兆志事後在社群感性發文，揭露影帝私下提攜後輩的暖心舉動。

▲30年前連鎖超商現煮咖啡廣告代言人是張晨光。（圖／翻攝自臉書）

「斗膽」邀約影帝秒答應

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張兆志透露，雖然與張晨光在藝能界多年，但兩人合作機會極少。他近日因為有短片拍攝的需求，抱著試探的心情請朋友代為詢問，沒想到影帝竟豪爽給出回應：「後天吧？中午好不好？我下午有事。」讓他當下驚喜到「腦袋嗡嗡作響」。

▲張兆志邀約張晨光拍片，對方一口答應。（圖／翻攝自臉書）

片場拒收紅包僅索取「漢堡」

拍攝當天，在大直灑滿陽光的戶外，張兆志準備了微薄酬勞的紅包以示敬意。沒想到張晨光接過紅包後，僅撕下紅包蓋收進口袋，隨即將現金塞回張兆志手心，溫柔地開口：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」這份體貼後輩的心意，讓張兆志直言：「心裡那陣暖，暖濕了我的眼眶，這什麼天使風範！」

▲張晨光婉拒酬勞，只撕走紅包蓋說：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」（圖／翻攝自臉書）

而張晨光當天拍片僅經過一次走位，第二次拍攝便OK了。收工後，三人坐在戶外像大男孩般暢聊戲劇、體育與美食，絲毫沒有巨星架子。張兆志寫道：「我真是何德何能，可以跟影帝、第一代超商現煮咖啡代言人合拍短片，他的每個眼神、動作、聲音是如此優雅又幽默，他那種穿透鏡頭的魅力無限、瀟灑自若。」

▲張晨光只走位一次，第二次正式拍攝就完成收工。（圖／翻攝自臉書）

【張兆志臉書全文】

今天我遞上一杯現煮咖啡給他

坐在灑滿陽光卻舒爽氣溫的大直戶外

完全沒想到30年前連鎖超商出現「現煮咖啡」

是多麼轟動的事 而他 就是當年代言人

正與我和攝影師一起吃著煙燻牛胸可頌

吮指有味的一直說好吃

在藝能界這麼多年，和他見面機會非常短促

雖然有共同朋友，卻沒能真正合作

最近有個小影片想執行

斗膽請朋友代為詢問

得到的回應就是

「後天吧？中午好不好？我下午有事」

我腦袋還在嗡嗡做響～他這是答應了欸！

今天到了現場，攝影師在準備器材

我偷偷的拿出準備好的微薄酬勞紅包

我說 哥，這不成敬意，請您笑納

他接了過去，把紅包蓋子撕下收在自己口袋

把剩下的酬勞塞回我手心，溫柔的說

“你買個漢堡給我就好，好嗎？”

好！！！！！！！！！！

我嘴裡應著好，腳底快速移動張羅漢堡跟咖啡

但心裡那陣暖，暖濕了我的眼眶

這甚麼天使風範！

我那修來的福氣！

在餐點來之前

我們要拍的影片

一次走位 第二次就ok了

餐點到了，今天雖然沒有正式的漢堡

但是有煙燻牛小排鴨肝酸種三明治，煙燻牛胸可頌

與他開心的吃著，像是三個大男生聊著戲劇、體育、美食

我真是何德何能

可以跟影帝、第一代超商現煮咖啡代言人合拍短片

他的每個眼神、動作、聲音是如此優雅又幽默

他那種穿透鏡頭的魅力無限、瀟灑自若

他是光哥 張晨光

#張晨光

#喬志先生樂工作