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女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

藝人蔣萍年輕時曾閃婚，沒想到丈夫卻與她的親生母親發生不倫關係。（翻攝YT@新聞挖挖哇）

圖文／鏡週刊

從模特兒轉戰演藝圈的蔣萍，過去曾有一段比電視劇還離奇的失敗婚姻。她年輕時愛上大她14歲的編劇，不聽勸阻閃婚生子。婚後5年生活漸漸變調，前夫態度冷淡長達半年，蔣萍原本以為對方只是工作累，沒想到追問下對方竟不耐煩攤牌，直言自己同時擺平了母女二人。這句話像平地一聲雷，讓蔣萍發現前夫的地下情人居然就是自己的親生母親，兩人甚至趁她在客廳時就在房內激戰。

小三竟然是自己母親

曾是美魔女偶像的蔣萍在節目《新聞挖挖哇！》提到枕邊人與她的親生母親搞婚外情的經歷，她坦言這段不倫關係讓她與母親自此形同陌路20年。當年她執意嫁大她一輪多的編劇，誰知5年後甜蜜期破滅。在蔣萍多次質疑對方外遇後，前夫竟在逼問下噴出驚人之語，坦言「我一次就可以擺平妳們母女兩個」，蔣萍這才驚覺小三居然是自己的母親，甚至在她在家時於隔壁房偷情。

對父親隱瞞真相

面對殘酷真相，蔣萍衝回娘家求證，媽媽卻避而不談並將她拒之門外。當時連不知情的父親都跑來關心，蔣萍為保護爸爸選擇隱瞞真相，但母女從此形同陌路。母女最後一次交集是在外婆告別式，雙方無言以對，母親只是默默地將喪服披在她身上。

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前夫毫無悔意

蔣萍提到，東窗事發時前夫毫無悔意，不僅推說是岳母主動投懷送抱，還若無其事地找蔣萍發生關係，而傷透心的蔣萍雖仍履行夫妻義務，內心早已破碎不堪。

負心漢晚景淒涼

蔣萍坦言當時在維持婚姻與放手間掙扎，最終決定結束這段荒唐婚姻，如今前夫現況則顯得有些淒涼，體力衰退且病痛纏身，生活起居全靠兒子打理。蔣萍在節目中大方表態，若純粹是為了減輕兒子的負擔，她願意協助照顧前夫，因為孩子始終是她的心頭肉，不忍心看兒子獨自辛苦。


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