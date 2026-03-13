香蕉愛車「門被插一個洞」！　曝監視器揪肇事者：竟然無情走了

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）13日在社群透露自己的愛車無辜遭殃，車門多了一個洞。他也公開車輛監視器當下所錄到的畫面，喊話對方車主若有看到貼文，希望能夠主動出面負責。

▲香蕉的愛車在2月底被插出一個洞。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉表示，自己於2月28日中午將車停在新竹勝利八街停車場，「我開車門都會小心保持慢、看、保護，如果大家都做得留意，也是保護彼此愛車。」畫面中，可以看到對方的車是後來才停到他隔壁，兩車之間有蠻遠的距離。

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怎料，對方車主在打開後車門時沒留意，竟讓自己的車門直接插進香蕉車子的門。隨後，該車主也明顯發現自己將他人的車子劃傷，卻在兩度查看後，轉身就走人，並未留下聯絡方式。

▲▼對方車主在發現弄傷香蕉的車子後，竟未留下聯絡方式便離開。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

對此，香蕉無奈直說：「竟然給我這樣無情地走了。」希望對方車主能夠看到自己的影片，「更希望轉頭走掉原因只是因忙碌，而疏於主動留資訊聯絡負責…」貼文引網友紛紛表示「沒想到都發現了還可以若無其事走掉」、「開門都沒在看的」、「拜託報警抓她，千萬不要姑息」。