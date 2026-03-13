說走就走！男歌手辦低成本「環島公路巡演」　連蟲鳴聲都被加入

記者蔡琛儀／台北報導

歌手雷擎L8ching推出全新單曲〈藍色公路〉，記錄去年春天一趟臨時起意的環島公路巡演。歌曲描寫一群音樂人說走就走、沿著東海岸前行的旅程，也捕捉彼此即使目標不同仍互相祝福的友誼，還加入海浪、蟲鳴與孩子笑聲等現場環境音，像一段被保存下來的聲音旅行。

▲雷擎推出新歌〈藍色公路〉。（圖／春雷音樂提供）

〈藍色公路〉以海灘搖滾為基底，木吉他鋪出公路般的開闊氛圍，小提琴增添流動詩意，非洲打擊樂器Asalato則帶來輕盈節奏。歌曲在巡演前一天才完成，隔天便於高雄場首次演唱。兩週巡演從高雄出發，走過台東、花蓮、宜蘭，最後回到台北，也成為這首歌最真實的創作背景。

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歌詞「想要清醒難免孤獨／想要保留所以痛苦」寫下成長過程中的矛盾心境。雷擎表示，這句話描寫像是「角落喝酒的人」的心情，看似保護自己卻也與世界產生距離。他坦言這是過去的自己，但當開始坦白表達想法時，反而被朋友溫柔接住。

▲雷擎展開「低成本高鬆弛」的環島公路巡演。（圖／春雷音樂提供）

這趟「突然就出發了」巡演以「低成本高鬆弛」為概念，成員身兼音控、場佈與攝影等多重角色完成演出。雷擎笑說，一群人說走就走不只是灑脫，更是一種值得紀念的冒險。未來他也正籌備全新專輯，而〈藍色公路〉將成為這段旅程最真實的聲音紀念。