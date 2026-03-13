陳天仁再婚老公背景曝光！　曾被目擊「和愛莉莎莎約會」傳緋聞

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳天仁在13日驚喜宣布和日裔YouTuber一樹（河村一樹）結婚，消息引發網友熱烈討論。事實上，一樹先前就曾因和愛莉莎莎傳緋聞而登上版面，去年更被拍到和陳天仁「共菸」掀起關注。

▲一樹和陳天仁宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

一樹來自日本名古屋，擁有陽光外型和180公分的高挑身材，他在2018年來台發展，於2024年取得台灣永久居留證（APRC），從一名熱愛台灣的異鄉人，正式成為這片土地的一分子。他經營的YouTube頻道《一棵樹的一樹》頻道內容涵蓋文化差異分析、美食開箱及生活短影音，目前擁有超過9萬名訂閱者，還曾憑短影音《日本黑道台灣旅遊-吉卡哇篇-》獲得第4屆金刻獎「年度最佳反轉獎」。

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▲一樹在2024年取得台灣的永久居留權。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

一樹在2022年曾被目前和愛莉莎莎在飲料店「約會」，不過，當時女方立刻澄清笑說：「只是我的日文家教長得比較帥一點而已。」表示兩人只是好友，而一樹也經常和她合作拍片。

▲一樹曾和愛莉莎莎傳緋聞，兩人爆笑澄清只是朋友。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

後來，一樹在去年又再度傳出緋聞，對象便是他如今的新娘陳天仁。當時，兩人被週刊拍到一起逛街，還共抽一支菸，互動相當親密。雖然雙方澄清「只是朋友」，但之後經常在朋友的聚會上同框、拍片互動，一樹更在今年到陳天仁的老家過年，早已引起粉絲的猜測。

▲一樹在今年春節陪陳天仁回家過年。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）