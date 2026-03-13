椅子樂團人氣超高「4000張門票秒殺完售」！　還請到金馬女星拍MV

記者蔡琛儀／台北報導

椅子樂團推出第六張專輯《愛的對白》，以「結構式劇本」概念打造10幕愛情場景。白色情人節前夕接連推出〈人去樓空〉、〈生份的你〉兩支MV，透過「同一段故事、兩個視角」的上下集敘事方式，描寫一段關係結束後仍難以放下的情感。MV找來金馬獎最佳女配角王渝萱、影集《聽海湧》男星吳翰林，以及台北電影節「非常新人」曾皓澤共同演出。

▲椅子樂團近來人氣超旺。（圖／明天的歌有限公司提供）

兩支MV由曾入圍金狼獎的導演李儒杰執導，故事從一對前情侶在好友登記結婚日重逢開始。〈人去樓空〉從男主角視角出發，描寫表面平靜卻暗藏情緒的重逢；〈生份的你〉則以女主角視角重新回到同樣場景，揭開另一層心境。

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導演在影像中埋下多處呼應細節，包括女主角髮型、T恤、捷運車廂與河濱長椅等場景，同一畫面在不同視角中呈現不同意義。當觀眾看完兩支MV後，原本平靜的片段也逐漸拼湊出完整故事，讓人感受到未說出口的情感與遺憾。

▲▼椅子樂團分別邀請王渝萱、吳翰林出演MV。（圖／明天的歌有限公司提供）

椅子樂團表示，很喜歡導演以不同角色視角完成兩支MV，看完後故事的衝擊感格外強烈。成軍將滿10年的他們近年持續累積海外演出經驗，先前完成北中南專場巡演，4000張門票秒殺完售。接下來也將登上音樂祭「大港開唱」最大舞台「南霸天」，展現現場演出能量。