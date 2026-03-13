直擊／BOYNEXTDOOR跳得太嗨！安可出意外　他當場破褲：不要上傳照片

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣男團BOYNEXTDOOR首次來台參加高雄櫻花季，他們以壓軸之姿登場，6位成員穿得青春洋溢嗨喊「高雄」，帶來歌曲〈Nice Guy〉、〈Serenade〉到〈123-78〉開場三連發。主辦單位特地安排他們享受台灣夜市文化，把「套圈圈」搬上台，雲鶴成功拿下獎勵飲料，有趣的是，6位成員間感情極佳，台上共享一杯飲料，成員們也用同根吸管喝，笑喊「我們可以的！」滿滿團魂引起台下粉絲狂叫。

▲BOYNEXTDOOR現場土味情話告白。（圖／讀者提供）



BOYNEXTDOOR出道短短3年享有高人氣，他們來到台灣也入境隨俗，宰鉉不斷用「真棒」、「水啦」等單字與歌迷互動，更在主持人的教學下，一人一句土味情話告白，像是「你尚水（你最美）」、「哇尬意你（我喜歡你）」、「做伙好某（要不要再一起）」等甜度爆表的台語，讓台下粉絲紛紛拿起手機狂錄，直呼這是「只有高雄櫻花季才看得到的限定畫面」。

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▲BOYNEXTDOOR與歌迷隔空玩互動遊戲。（圖／讀者提供）



活動還祭出偶像大哉問，但台下萬名歌迷太了解他們，每題都過關斬將，幾乎沒有人坐下，有趣的是，活動進行到尾聲，宰鉉當場抓包有人答錯沒坐下，他幽默笑喊「那位漂亮的粉絲」，成功讓粉絲乖乖坐下，而答對的幸運觀眾最後獲得成員親自準備的簽名海報，現場氣氛嗨到最高點。

▲BOYNEXTDOOR加碼清唱〈摯友〉。（圖／讀者提供）



一連多首夯曲，BOYNEXTDOOR獻上最高滿意，還當場清唱加碼〈摯友〉，一人一句中文致謝歌迷的支持，由TAESAN打頭陣喊話「今天的演出是我們珍貴的回憶，希望下次還能再見面」，成淏叮嚀粉絲「回家路上注意安全」，LEEHAN接著說「今天在場的各位謝謝大家，我愛你們」，宰鉉也感性表示：「在高雄和大家一起唱歌，仰望同一片天空感覺我們共享著同一段青春時光，未來400年也一直在一起吧。」雲鶴、RIWOO也用中文收尾，氣氛超感人。

他們一連帶來多首夯曲，安可還加碼送上〈Earth, Wind & Fire〉，但沒想到現場出現舞台插曲，TAESAN跳得太激動褲子當場破掉，他害羞叮嚀「希望大家今天不要上傳照片」，宰鉉則是在旁邊笑得很開心回答：「大家要多多上傳！」最後舞台以〈I Feel Good〉收尾，宰鉉嗨喊「高雄水啦」，全場嗨爆。