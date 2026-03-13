王彩樺衝出場直球對決問伍浩哲　下跪還揚言要報警討公道

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》「跨時代神曲紅白大賽」，邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手伍浩哲來到節目中。王彩樺為了要唱歌，因為節目開場都是很會唱的大牌唱歌， 但開場只有伍浩哲跟其他歌手唱，跳過王彩樺，讓她崩潰下跪。

▲王彩樺(右)下跪想要唱歌，陽帆也無可奈何。（圖／民視提供）

伍浩哲帶著明亮、曾瑋中、莊振凱合唱〈無情抹放記〉，沒想到演唱結束完全沒讓另外一位大牌王彩樺演唱，在一旁乾等的王彩樺不顧一切衝出場，還直球對決問伍浩哲：「你應該跟我搭配，怎麼跳過我？」

▲白冰冰也控制不了王彩樺。（圖／民視提供）

還揚言要報警討公道，還轉頭質問孔鏘老師：「認識這麼多年，怎麼不演奏我的歌曲？」，主持人白冰冰安撫她，每個人擅長不一樣，順勢問現場有人要聽王彩樺唱歌嗎？沒想到攝影師抓著機器頻左右晃表達「不要」逗樂大家，王彩樺果真搞笑功力一流。

擅長與女歌手合唱的伍浩哲代表紅隊，與唐儷、林琇琪、陳思安合唱經典金曲〈繁華攏是夢〉，還提到特別欣賞4000萬網路點閱的〈必巡〉並與原唱曾瑋中跨世代合唱，看到大家唱得如癡如醉，代表白隊的王彩樺搞笑說去唱KTV她還要付錢給人家，今天都來到這裡，已經收了通告費就是要唱一下，王彩樺穿上少女短裙運動裝與蔡亞露、麗小花合唱〈年輕不要留白〉，把氣氛帶到最高點。