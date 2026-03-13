周興哲公司春酒太嗨了！　「狂灑紅包如雪片」還能猜拳拼獎金

記者蔡琛儀／台北報導

小天王周興哲所屬經紀公司「星空飛騰國際娛樂」日前舉辦春酒，活動一開場就誠意滿滿，公司豪氣發出雪片般紅包，周興哲更親自與同仁猜拳拼獎金，上台致詞時，周興哲首先感謝公司團隊的辛勞，感性表示：「星空飛騰的同事們，你們一定都是比我早上班、比我晚收工，真的真的很謝謝大家。」他也更感謝：「今晚到場的所有貴賓都是我的貴人。」

▲周興哲公司日前舉辦春酒。（圖／星空飛騰提供）

除了周興哲現身帶動氣氛，公司旗下藝人與練習生也齊聚同樂，包括鄭沐晴、何思靜，以及公司練習生達嗨、嘉豪等一票實力小鮮肉輪番亮相，青春氣息十足，讓春酒現場星味與活力兼具。

這場春酒也吸引業界重量級人士到場祝賀，台灣三大國際唱片公司總經理罕見齊聚，還有大陸金禾影視創始人CEO王晶晶，及華納音樂亞太區總裁魯庭暉，也特地來台參與盛會。

▲▼周興哲公司春酒眾星雲集。（圖／星空飛騰提供）

談到公司未來布局，星空飛騰國際娛樂CEO羅維君表示，公司將持續以音樂內容為核心，未來會繼續做出更多優質作品，充實華語流行樂壇，並以周興哲為首打造華人好音樂。她也提到，去年打造的戲劇《許我耀眼》O.S.T.在亞洲掀起熱潮，未來將持續以「好耳朵、好品味、好眼光」打造影視音樂內容，讓星空飛騰的OST版圖持續擴張。