韋禮安結婚4年還是超甜蜜：老婆說我身材好　不急做人原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安今（13日）舉辦《Hi, LOVE WEI BACK 2 U》新EP搶聽簽名會，下午開放彩排探班，他獻唱新歌〈反鎖〉，同時宣傳明將開賣的小巨蛋演唱會門票，更打趣幫老婆許願白色情人節禮物，就是演唱會門票完售，夫妻倆結婚4年，韋禮安對於做人計畫，透露不敢太積極去關注，怕把老婆嚇跑。

▲韋禮安看不出來已奔四。（圖／記者黃克翔攝）

月初剛過39歲的他，坦言每年最大的願望就是身體健康，接下來也要做健康檢查，「尤其今年目標是要更健康，加上挑戰小巨蛋，體力、精神上都蠻消耗」，被虧體力是否大不如前，他則自嘲20多歲時體力也沒多好，但肌耐力有變好，「有感覺到勞累恢復要久一點，唱歌比20幾歲游刃有餘，現在運動後要立刻拉筋，太太也會督促我、叫我吃維他命」，也不忘放閃「 太太一直說我身材很好」。

這次演唱會再度由蘇打綠馨儀擔任導演，且蘇打綠主唱青峰更替韋禮安錄製演唱會宣傳短片，但演唱會嘉賓，他坦言目前沒有邀約計畫，「新的舞台、新的秀，要做的事情很多很多，之後有返場再邀」，不過演出恰巧和南韓男神Super Junior東海同一天，他隔空喊話東海「我們來連線一下，希望我們都秒殺。」

▲韋禮安期望小巨蛋演唱會票房開紅盤。（圖／記者黃克翔攝）

韋禮安台北小巨蛋演唱會將在5月30日舉行，門票3月14日上午11點全面開賣，購票詳上ibon售票系統。