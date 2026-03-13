ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
廢棄巢穴根本豪宅！皮克斯團隊深入黃石公園　揭超萌河狸「防火防護罩」神技

記者蕭采薇／綜合報導

皮克斯動畫工作室再度發威！全新力作《狸想世界》在美國一上映便口碑炸裂，在知名影評網站「爛番茄」一舉開出97%的超高分，不僅與叫好叫座的催淚神作《可可夜總會》平起平坐，更直接超車《玩具總動員4》的96%。

▲《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲皮克斯全新力作《狸想世界》在美國一上映便口碑炸裂。（圖／迪士尼提供）

各大影評盛讚這部電影是「皮克斯近十年來口碑最好的巔峰之作」，巧妙平衡了滑稽搞笑與引人深思的生命課題，強大的情感後勁讓大批影迷直呼，皮克斯只要火力全開，絕對能帶領觀眾領略從未想像過的奇妙世界。

深入黃石公園考察！廢棄河狸巢穴內部竟如豪華別墅

向來以「細節狂魔」著稱的皮克斯團隊，開拍前必定會對角色與環境進行深度田調。這次為了精準呈現主角「河狸」的生活圈，特別請來專研生態水文學的專家愛蜜莉費爾法斯博士（Dr. Emily Fairfax）擔任電影顧問。

▲《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲事實上，河狸在生態系中扮演著不可思議的角色。（圖／迪士尼提供）

導演丹尼爾鍾透露，團隊在專家的帶領下，親自前往黃石公園與科羅拉多州進行實地考察。最讓他們震驚的是，當團隊鑽進一個看似又小又擠的廢棄河狸巢穴時，才發現裡面根本「別有洞天」，不僅有錯綜複雜的走廊，甚至還分出宛如不同房間的區域，超狂的空間規劃能力讓導演笑稱，如果河狸願意，甚至能把巢穴分租給其他動物避難。

超萌生態工程師！濕地成森林大火天然防護罩

事實上，河狸在生態系中扮演著不可思議的角色。近年來全球頻傳驚人的森林大火，無數人被迫遷離家園，但科學家從空拍畫面中驚訝地發現，在被惡火肆虐過的焦黑土地上，唯有河狸築壩與池塘所在的區域依然維持著一片翠綠。

▲《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》團隊在專家的帶領下，親自前往黃石公園與科羅拉多州進行實地考察。（圖／迪士尼提供）

這些由河狸打造的濕地不僅形成了天然防護罩，更成為無數生物保命的避難所。費爾法斯博士表示，河狸是關鍵的「生態工程師」，她非常開心能與高度投入的皮克斯團隊合作，透過前期分鏡的反覆確認與科學知識的傳遞，這部電影讓她能觸及到遠超過學術期刊的龐大觀眾群，成功將生硬的科學化為動人故事。

化身小河狸對抗無良市長！攜手動物守護大自然

《狸想世界》劇情講述從小熱愛照顧動物的女孩梅寶，曾因試圖幫助班上寵物逃跑而被送到奶奶家暫住。在那片美麗的林地中，她洗滌了生活的喧囂，更徹底點燃保護生態的熱情。上了大學的她，意外得知無良市長企圖建造一條穿越動物棲息地的高速公路。

▲《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》梅寶是個從小熱愛照顧動物的女孩，曾因試圖幫助班上寵物逃跑而被送到奶奶家暫住。（圖／迪士尼提供）

為了解救危機，梅寶竟利用最新科技將自己變成了一隻超萌的「小河狸」，深入大自然與動物們展開交流，試圖透過人與動物的攜手合作，對抗破壞生態的巨大陰謀。目前《狸想世界》正於3月11日至15日舉辦搶先口碑場，並將於3月18日正式在全台盛大上映。

▲《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》梅寶利用最新科技，將自己變成了一隻超萌的「小河狸」。（圖／迪士尼提供）

 

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

